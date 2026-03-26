Склади розібрані: на заході України бум комерційної нерухомості через релокацію бізнесу

Вартість оренди у Івано-Франківську значно нижча, ніж у Львові, а також більш конкурентна, ніж в Ужгороді, Тернополі, Рівному чи Луцьку. Це створює вигідні умови для бізнесу, який шукає доступні площі.

Про це у інтерв’ю Delo.ua повідомив директор із розвитку будівельної компанії Socium Developer Олег Доскач.

Водночас така доступність має і зворотний бік: для інвесторів комерційна нерухомість у Франківську окуповується довше. Якщо у Львові цей показник становить близько 8 років, то у Франківську – вже 12-13 років, що обумовлює нижчий розмір орендної плати.

“Через це багато забудовників у Франківську комерційну нерухомість не просто продають, а залишають у своєму управлінні й перетворюють на власний бізнес – здають в користування і отримують стабільний, хоч і довший у часі, дохід”, – Олег Доскач.

Найбільш динамічним сегментом сьогодні є складська та виробнича нерухомість. Попит на такі площі стрімко зріс через релокацію бізнесу в західні регіони.

“Склади фактично вже розібрали. Це зараз один із найцікавіших сегментів у Львові, і у Франківську, і загалом у Західній Україні”, – говорить керівник компанії.

Водночас офісний сегмент розвивається більш стримано. Бізнес більше не готовий платити високі ставки за великі офісні простори – 40–50 доларів за квадратний метр. За словами девелопера, актуальним стає формат невеликих офісів із якісною інфраструктурою та інтеграцією в багатофункціональні комплекси.

“Якщо я працюю в офісі, можу спуститися на кілька поверхів нижче, поїсти, купити щось або навіть жити поруч – тоді це має сенс, – говорить Олег Доскач.

Серед основних орендарів – великі ритейл-мережі та локальний бізнес, який шукає не просто площу, а якісний простір із потоком клієнтів.

“Насамперед це ритейл-мережі. Такі як “Аврора”, EVA й інші мережеві оператори, які мають налагоджену логістику і можуть дозволити собі системно працювати. Також заходить локальний бізнес – кав’ярні, невеликі бутікові бренди, локальні концепції. Це ті підприємці, які розуміють: їм потрібен не просто квадратний метр, а якісний простір із хорошим потоком клієнтів”, - говорить Олег Доскач.

У перспективі ринок комерційної нерухомості на заході України продовжить зростати, причому ключовими драйверами залишатимуться складські та виробничі площі.

“Ми не прогнозуємо, що сегмент комерційної нерухомості буде згортатися. Навпаки – він буде розвиватися, особливо в Західній Україні. Передусім це буде складська і виробнича нерухомість, далі торговельна, і вже потім – офісна”, – говорить експерт.

Нагадаємо, в Івано-Франківську зберігається відносно доступний рівень цін на нерухомість – однокімнатну квартиру тут можна придбати приблизно від 30-36 тисяч доларів.