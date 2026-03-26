На западе Украины бум коммерческой недвижимости из-за релокации: какой бизнес заходит

Стоимость аренды в Ивано-Франковске значительно ниже, чем во Львове, а также конкурентнее, чем в Ужгороде, Тернополе, Ровно или Луцке. Это создает выгодные условия для бизнеса, ищет доступные площади.

Об этом в интервью Delo.ua сообщил директор по развитию строительной компании Socium Developer Олег Доскач.

В то же время, такая доступность имеет и обратную сторону: для инвесторов коммерческая недвижимость во Франковске окупается дольше. Если во Львове этот показатель составляет около 8 лет, то во Франковске уже 12-13 лет, что обуславливает более низкий размер арендной платы.

"Из-за этого многие застройщики во Франковске коммерческую недвижимость не просто продают, а оставляют в своем управлении и превращают в собственный бизнес – сдают в пользование и получают стабильный, хоть и более длительный, доход", – Олег Доскач.

Наиболее динамичным сегментом сегодня складская и производственная недвижимость. Спрос на такие площади стремительно вырос из-за релокации бизнеса в западные регионы.

"Склады фактически уже разобрали. Это сейчас один из самых интересных сегментов во Львове, и во Франковске, и вообще в Западной Украине", – говорит руководитель компании.

В то же время офисный сегмент развивается более сдержанно. Бизнес больше не готов платить высокие ставки за большие офисные просторы – 40-50 долларов за квадратный метр. По словам девелопера, актуальным становится формат небольших офисов с качественной инфраструктурой и интеграцией в многофункциональные комплексы.

“Если я работаю в офисе, могу спуститься на несколько этажей ниже, поесть, купить что-то или даже жить рядом – тогда это имеет смысл", – говорит Олег Доскач.

Среди основных арендаторов – крупные ритейл-сети и локальный бизнес, который ищет не просто площадь, а качественное пространство с потоком клиентов.

"В первую очередь это ритейл-сети. Такие как "Аврора", EVA и другие сетевые операторы, которые имеют отлаженную логистику и могут позволить себе системно работать. Также заходит локальный бизнес – кофейни, небольшие бутиковые бренды, локальные концепции. Это те предприниматели, которые понимают: им нужен не нужен клиентов”, – говорит Олег Доскач.

В перспективе рынок коммерческой недвижимости на западе Украины продолжит расти, причем ключевыми драйверами будут оставаться складские и производственные площади.

"Мы не прогнозируем, что сегмент коммерческой недвижимости будет сворачиваться. Напротив – он будет развиваться, особенно в Западной Украине. Прежде всего это будет складская и производственная недвижимость, дальше торговая, и уже потом – офисная", – говорит эксперт.

Напомним, в Ивано-Франковске сохраняется относительно доступный уровень цен на недвижимость – однокомнатную квартиру здесь можно приобрести от примерно 30-36 тысяч долларов.