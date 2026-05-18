Где в Украине дешевеет аренда помещений под рестораны: результаты исследования

После волны закрытий заведений зимой 2025-2026 годов рынок коммерческой недвижимости для ресторанов и кафе до сих пор не вернулся к прошлогодним показателям. В то же время в сегменте аренды уже заметны первые признаки оживления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Исследование OLX касается ситуации на рынке покупки и аренды помещений под кафе, кафе и рестораны в апреле 2026 года, сравнение ее с показателями начала года в крупнейших областных центрах Украины.

Аренда: больше предложений и спроса, но более низкие цены

В сегменте аренды в отдельных городах зафиксирован заметный рост количества предложений. В Киеве количество объявлений в апреле 2026 года было на 16% больше, чем в январе. Подобную тенденцию наблюдали также в Днепре (+33%) и Одессе (+25%). Во Львове и Харькове объем предложения почти не изменился.

Спрос на аренду помещений под заведения общепита также в основном рос. В Киеве количество отзывов в апреле было на 40% больше, чем в начале года, а во Львове – на 45%. В Днепре и Харькове активность осталась почти неизменной, в то время как в Одессе спрос наоборот сократился на 27%.

Таким образом, рынок аренды демонстрирует относительно положительную динамику: в большинстве городов спрос и предложение либо растут, либо остаются стабильными.

В то же время медианные цены на аренду помещений для кафе, кафе и ресторанов в большинстве городов снизились. В частности:

Киев –4%, до 50 тыс. грн;

Львов –39%, до 23,5 тыс. грн;

Одесса –3%, до 42 тыс. грн;

Харьков –2%, до 28,5 тыс. грн;

Днепр –47%, до 29 тыс. грн.

Покупка: стабильное предложение и более слабый спрос

В сегменте покупки ситуация выглядит более сдержанной. С начала года количество объявлений в крупнейших городах практически не изменилось – в апреле показатели были либо такими же, как в январе, либо увеличились всего на 5-10 объявлений.

Спрос на покупку помещений под кафе, кафе и рестораны в ряде городов заметно сократился. В Киеве количество отзывов снизилось на 38%, во Львове – на 52%, а в Одессе – на 30%.

В Харькове и Днепре существенные изменения не зафиксировали, однако общая активность покупателей там заметно ниже, чем в Киеве или Львове.

В целом, в сегменте покупки активность остается ниже, чем на рынке аренды. Это может свидетельствовать о нежелании рестораторов вкладываться в долгосрочные инвестиции в условиях высокой неопределенности, поэтому бизнес чаще выбирает аренду.

При этом медианные цены на покупку помещений в некоторых городах даже выросли. Да, в Киеве они повысились на 14%, во Львове – на 40%, а в Одессе – на 4%. В Днепре и Харькове стоимость покупки снизилась – на 10% и 7% соответственно.

По сравнению с прошлым годом рынок все еще слабее

Если сравнивать апрель 2026 с апрелем 2025-го, ситуация зависит от конкретного города. В Киеве, где тема закрытия заведений была наиболее резонансной, за год количество объявлений об аренде сократилось на 23%, а спрос – на 47%. В сегменте покупки особенно заметным стало падение спроса – на 24% при почти неизменном предложении.

Во Львове тенденция схожа: количество объявлений об аренде уменьшилось на 43%, а количество отзывов – на 34%. В сегменте покупки активность как продавцов, так и покупателей стала в 2-3 раза ниже, чем годом ранее.

После тяжелой зимы рынок коммерческой недвижимости в сегменте кафе, кафе и ресторанов пока не вернулся к показателям 2025 года – ни по уровню спроса, ни по количеству желающих арендовать или покупать помещение. В то же время, в первые месяцы 2026 года рынок аренды начал постепенно оживать: растут как предложение, так и спрос, хотя цены в этом сегменте преимущественно продолжают снижаться.

