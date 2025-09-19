Новий стандарт SWIFT у ПриватБанку: перекази за кордон стануть швидшими

ПриватБанк оголосив про впровадження нового міжнародного стандарту SWIFT ISO 20022 для всіх SWIFT-переказів. Це дозволить українцям швидше та зручніше відправляти і отримувати кошти за кордон, зменшить затримки та забезпечить повний контроль на кожному етапі операції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Швидкі міжнародні перекази

За словами керівника напрямку переказу коштів ПриватБанку Марії Страшко, впровадження міжнародного стандарту SWIFT ISO 20022 є черговим важливим етапом у розвитку платіжної інфраструктури ПриватБанку. Банк продовжує вдосконалювати свої сервіси, щоб вони відповідали найвищим стандартам зручності, швидкості та вимогам клієнта.

Ключові переваги для клієнтів:

Миттєва обробка: Завдяки автоматизації нового формату перекази надходять до одержувача значно швидше.

Завдяки автоматизації нового формату перекази надходять до одержувача значно швидше. Зменшення ризиків: Менша ймовірність повернень та блокувань через неповні або неточні дані.

Менша ймовірність повернень та блокувань через неповні або неточні дані. Покращене відстеження: Клієнти можуть у будь-який момент відстежувати статус переказу в Приват24 до моменту зарахування коштів.

Клієнти можуть у будь-який момент відстежувати статус переказу в Приват24 до моменту зарахування коштів. Повна прозорість: Усі реквізити та комісії відображаються відкрито, без прихованих платежів.

ПриватБанк уже кілька років використовує технологію SWIFT gpi, яка дозволяє відстежувати міжнародні перекази онлайн. За даними банку, понад 40% транзакцій обробляються менш ніж за 5 хвилин, а більшість – протягом доби.

Зауважимо, клієнти ПриватБанку зможуть отримати переказ із Польщі як у гривні на власний рахунок чи картку, так і в польських злотих на валютний рахунок (PLN).