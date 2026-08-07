Очільник ОТП Банку увійшов до рейтингу найкращих управлінців фінансового ринку

Голова правління АТ "ОТП Банк" Володимир Мудрий очолив рейтинг топменеджерів України 2026 як один з кращих управлінців фінансового ринку, за версією видання "Фокус".

Володимир Мудрий є головою правління ОТП Банку з жовтня 2020 року, під його керівництвом Банк послідовно реалізує стратегію підтримки бізнесу, розвитку цифрових сервісів і посилення фінансової стійкості.

Одним із ключових напрямів діяльності Банку є фінансування української економіки. ОТП Банк продовжує активно кредитувати як корпоративний сектор, зокрема компанії, що відновлюють виробництво, інвестують в енергетичну незалежність, так і фізичних осіб, а саме споживчі потреби та купівлю авто. За словами Володимира Мудрого, попит бізнесу на інвестиційні ресурси залишається одним із головних драйверів розвитку банківського сектору.

Важливим підтвердженням надійності Банку стали результати оцінки стійкості НБУ 2025 року. За підсумками перевірки ОТП Банк підтвердив високий рівень капіталізації та якість активів. Норматив достатності основного капіталу Банку становив 39,25% за мінімально необхідного рівня 12,5%, Банк не потребував додаткової капіталізації.

"Результати оцінки стійкості вкотре підтвердили, що бізнес-модель ОТП Банку є збалансованою та має потенціал для подальшого розвитку й фінансування відновлення бізнесу", – зазначив Володимир Мудрий.

Серед пріоритетів розвитку ОТП Банку також залишається цифрова трансформація. Банк активно впроваджує сучасні технології, зокрема рішення на базі штучного інтелекту для покращення клієнтського досвіду, оптимізації внутрішніх процесів та подальшого розвитку мобільного банкінгу.

Під керівництвом Володимира Мудрого реалізуються програми допомоги ветеранам та благодійні проєкти. Зокрема, Банк долучився до проєкту підтримки ветеранського бізнесу через приватні облігації, а також надає допомогу центру реабілітації та протезування Superhumans Center. Загальна сума допомоги ОТП Групи країні та українцям з початку війни склала майже 325 млн грн.

Володимир Мудрий працює в ОТП Банку вже понад 21 рік. До призначення на посаду голови правління він був членом правління та відповідав за розвиток роздрібного бізнесу. Має економічну освіту Волинського державного університету імені Лесі Українки та ступінь Executive MBA у сфері міжнародного менеджменту, здобутий у Krannert Business School (США) та TiasNimbas Business School (Нідерланди).

З червня 2023 року також очолює Раду Національної асоціації банків України (НАБУ).

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