Оголошено 6 переможниць третьої хвилі "Програми підтримки підприємиць України" від L’Oréal Paris

Вже третій рік завдяки "Програмі підтримки підприємиць України" від L’Oréal Paris 22 українські підприємиці розвивають свої власні бізнеси. Цього року надійшло понад 1 400 заявок, і серед них було обрано шість нових переможниць, яких урочисто оголосили 12 грудня у Мистецькому Арсеналі. Бізнес-ідеї кожної мають соціальну значущість, впливають на життя українців, зокрема людей з інвалідністю та військових, підтримують розвиток української культури, а для їх реалізації передбачений грант у розмірі 500 тисяч гривень.

Перед початком офіційної церемонії гості мали можливість ознайомитися з виставкою, яка складалася з двох частин: перша демонструвала проєкти фіналісток, висвітлюючи їхню місію, цілі та ключові досягнення, а друга знайомила з історією бренду L’Oréal Paris та його культовими продуктами. Серед переможниць третьої хвилі програми - п’ять неймовірних жінок, чиї проєкти вже змінюють життя українців:

Юлія Койнак з Одеси робить цифрову реабілітацію доступною для всіх через застосунок VITA, повертаючи людям можливість відновлюватися без бар’єрів;

Тетяна Ковпак з Кам’янця-Подільського у своєму центрі "Опора життя" поєднує інноваційні технології та підтримку людей після травм і військових, даруючи рух, самостійність і надію;

Іванна Рильська з Новояворівська відкриває нові можливості для освіти та спілкування людей, які не можуть говорити, через платформу Enhance Your Ability;

Анастасія Герега з Миколаєва створює електромобіль DRIVE IN FIVE, щоб пересування для людей у кріслах колісних стало зручним і доступним;

Анастасія Харченко з Миргорода відроджує українську порцеляну у проєкті ART-HALL CERAMICS, поєднуючи традиційні технології та сучасний дизайн для створення унікальних виробів.

Під час церемонії команда бренду оголосила додаткову шосту переможницю, що стало кульмінацією вечора і це була Любов Лисенко з міста Полтава. Її проєкт "Біобаланс" пропонує біологічні засоби захисту рослин, що замінюють хімічні рішення, роблячи крок до "зелених" технологій у фермерстві України.

Захід відвідало 237 гостей - представники та представниці бізнесу, медіа та культурної сфери, серед яких артистки, дизайнери та дизайнерки, громадські діячки, а також членкині журі, які оцінювали проєкти та надихали своїм прикладом учасниць програми й усю країну: Катя Сільченко, Катерина Кузьменко, Анна Завертайло, Інна Мірошниченко, Валерія Татарчук, Джамала, Марія Дідковська, Раміна Есхакзай, Іван Фролов, Надія Шаповал, Анастасія Скальницька, Ірина Путівленко, Марія Себова, Іванка Хома, Яна Глущенко, Дар’я Трегубова та інші.

"Ми надзвичайно пишаємося ініціативою, яку започаткували саме в Україні для українок і вже втретє мали змогу підтримати талановитих, чарівних жінок в бізнесі. Історія кожної жінки надихає, а кожен проєкт несе важливу соціальну місію і дає віру в світле майбутнє нашої країни. Сьогодні – це потужна платформа підтримки українських жінок, які змінюють цей світ на краще. Адже ми всі цього варті!," - зазначила Тетяна Бояр, маркетинг-директорка категорій догляд за обличчям, догляд за волоссям та фарби.

"Програма підтримки підприємиць України" від L’Oréal Paris створює платформу, де талановиті жінки можуть реалізовувати свої ідеї, надихати інших та робити помітний внесок у розвиток суспільства. Кожен реалізований проєкт демонструє, як інновації та соціальна відповідальність можуть змінювати життя людей на краще та підтримувати українську культуру. Твоє ідея варта, щоб за неї боротися! Детальніше про програму за посиланням.