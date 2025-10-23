PepsiCo Україна спільно з БФ "Твоя опора" допомагають відновити Центр дитячої кардіології та кардіохірургії: лікарі отримали медобладнання на понад 36 млн грн

Центр дитячої кардіології та кардіохірургії — найбільша спеціалізована кардіохірургічна клініка в Україні — зазнав пошкоджень унаслідок ракетного удару по дитячій лікарні ОХМАТДИТ. Щороку тут проводили понад 1 000 операцій та надавали близько 20 000 консультацій.

Щоб відновити роботу закладу, PepsiCo Україна спільно з Благодійним фондом "Твоя опора" об’єднали зусилля. Компанія спрямувала понад 1 мільйон доларів США на реалізацію проєкту фонду "Подолання наслідків руйнувань після ракетного удару в ОХМАТДИТ". За ці кошти Центр отримав нове медичне обладнання та реанімобіль загальною вартістю понад 36 мільйонів гривень.

22 жовтня відбулося відкриття оновленого операційно-реанімаційного блоку, де встановлено 16 сучасних моніторингових станцій. Відділення інтенсивної терапії тепер повністю укомплектоване для допомоги дітям із найскладнішими вадами серця.

"Завдяки цій допомозі ми змогли повністю оновити моніторингові системи – основу нашої роботи. Без них сучасна кардіореанімація просто не може існувати, адже вони контролюють усі ключові життєві показники пацієнтів", — розповів Вадим Ткачук, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Центру.

Захід також відвідав Едем Адаманов, заступник Міністра охорони здоров'я України:

"Центр дитячої кардіології та кардіохірургії — це місце, де щодня рятують життя дітей, які народжуються з найскладнішими вадами серця. Його відновлення після трагедії має особливе значення не лише для медичної спільноти, а й для всієї країни. Ми щиро вдячні компанії PepsiCo Україна та Благодійному фонду "Твоя опора" за приклад відповідального партнерства, яке приносить реальні результати. Саме завдяки таким ініціативам медична система не лише вистоює, а й продовжує розвиватися, забезпечуючи дітям доступ до сучасного лікування та турботи".

В Україні щороку народжується близько 3 500 дітей із вадами серця, і до 40% з них перебувають у критичному стані від перших днів життя. Наявність сучасних систем моніторингу дозволяє забезпечити для таких дітей найвищий рівень медичного спостереження, попередити ускладнення та надати своєчасну допомогу.

"Завдяки цьому партнерству ми змогли забезпечити Центр дитячої кардіології та кардіохірургії сучасними комплексними системами, які надають цілодобовий нагляд за станом маленьких пацієнтів у реанімації. Це нова техніка, яка дозволяє проводити складніші спостереження і точніше контролювати лікування", – Валерія Татарчук, засновниця та генеральна директорка БФ "Твоя опора".

Підтримка PepsiCo Україна разом з БФ "Твоя опора" стала важливим кроком у відновленні повноцінної роботи Центру після трагедії та у зміцненні системи дитячої кардіохірургії загалом.

"Можливість ефективно вести бізнес дає нам ресурс допомагати тим, хто цього потребує. З 2022 року PepsiCo Україна спрямувала понад 200 мільйонів гривень на благодійні ініціативи. Відновлення операційно-реанімаційного блоку Центру дитячої кардіології та кардіохірургії – це приклад того, як партнерство бізнесу та громадського сектору може створювати реальні зміни", – ділиться Олена Кутьіна, Генеральна директор PepsiCo в Україні.

"Бізнес не лише продовжує працювати й інвестувати в Україну, а й робить свій внесок у відновлення критично важливої медичної інфраструктури. Підтримка Центру дитячої кардіології та кардіохірургії – це приклад справжньої корпоративної соціальної відповідальності та лідерства, яке змінює долі дітей та зміцнює віру в силу партнерства бізнесу та суспільства", – прокоментував Андрій Гундер, Президент Американської торговельної палати в Україні.