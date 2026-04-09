Підсумки виставки Food&NonFood Master & Big Trade-Marketing Show-2026

26–27 березня 2026 року в Києві відбулася щорічна виставка і конференція Food&NonFood Master & Big Trade-Marketing Show-2026 – ключова подія для представників ритейлу та FMCG-ринку України. Захід об’єднав понад 2000 учасників, серед яких власники та топменеджери, керівники закупівель, маркетингу та продажів провідних компаній країни.

Організатором конференції виступила B2B медіа-група TradeMasterGroup.

Партнери виставки: НАША СИЛА, Live Animations, PR GROUP, Promodo, ПрАТ "ВГП" ТМ "Рута", Listex, Спілка Автоматизаторів Бізнесу, KONSORT, Datawiz.io, АТ "СК "ІНГО", BAKERY FOOD INVESTMENT, ТМ AKBAR, Polar Seafood Україна, ISTOK, Konica Minolta Ukraine, MOOD SPACE LLC, Наш Формат, КРАЙНА.

Модератором обох днів конференції виступив Сергій Мицик.

Спікери конференції: Ямелинець Анастасія – Kantar Ukraine; Забарило Марина – YouGov Ukraine; Ковальська Катерина – ТОВ "НАША СИЛА"; Шинкаренко Ірина – ТОВ "Епіцентр К"; Іванов Данило – Listex; Іванченко Леся – ТОВ "Арт Лайн"; Фрідман Юлія – Promodo; Шило Вікторія – ТОВ "АРІТЕЙЛ" / мережа "КОЛО"; Скок Сергій – група компаній "АБ-Центр"; Борнак Оксана – ПрАТ "МХП"; Капран Микола – ПрАТ "ВГП" (ТМ Ruta); Сауц В’ячеслав – мережа аптек "Подорожник"; Максимчук Тетяна – MOOD SPACE LLC; Москвічов Дмитро – NOVUS; Микитюк Петро – ТОВ "Тайстра груп"; Голубкова Юлія – Auchan Україна; Павленко Єгор – Live Animations; Ковальська Марина – EVA; Дідорук Вадим – PR Group; Безрук Максим – мережа "Аврора"; Шиляєв Євген – Konica Minolta Ukraine; Костиріна Тетяна – MasterZoo; Дзюбан Олена – Datawiz.io; Ярошовець Анастасія – ТОВ "Ніжинський консервний завод"; Надводнюк Олексій – Pro-Consulting.

У рамках урочистого вечора було оголошено переможців премії - "Retail-in-Ukraine-2026: Найкращий партнер року серед роздрібних мереж".

У номінації "Динаміка продажів" переможцем став АТБ-маркет. У номінації "Стабільність взаєморозрахунків" нагороду отримала Auchan Україна. У номінації "Маркетингова підтримка" перемогла мережа СІЛЬПО-ФУД. У номінації "Професіоналізм команди мережі" переможцем визнано NOVUS. У номінації "Якість логістики" нагороду здобула METRO Cash & Carry Ukraine.

Переможці премії Big Trade-Marketing Award-2026:

У номінації "Найкраща trade-маркетингова кампанія з мінімальним бюджетом" нагороду здобула Мережа мультимаркетів Аврора У номінації "Найкраща соціальна trade-кампанія у категорії зоотоварів" переможцем став VARUS. У номінації "Найкраща digital trade-гейміфікація" нагороду отримав VARUS.

Переможці премії "Made-in-Ukraine-2026: Кращий партнер року серед виробників":

У номінації "Бренд року" нагороду здобув Салтівський м'ясокомбіна. У номінації "Лідер категорії" переможцем визнано ТОВ ІСТОК ПАК У номінації "Партнер року у роздрібній торгівлі" нагороду отримала Enzym Group У номінації "Кращий продукт у своїй категорії" переможцем стала НАША СИЛА SMART family

27 березня відбулося New Product Show 2026 - унікальне інтерактивне бізнес-шоу, де виробники презентували свої новинки напряму лідерам торгових мереж у форматі публічного pitch із миттєвим голосуванням журі.

Модератором шоу виступив Богдан Шепелюк, СІЛЬПО-ФУД. До складу журі увійшли: Володимир Матяш, Тор-Ба, Єлизавета Горган, СІЛЬПО-ФУД), Валерій Нечитайло (NOVUS), Юлія Голубкова (Auchan Україна).

Свої продукти презентували: Міськмолокозавод №1, ТМ "Дикий мед", Майк Мілк Солюшнс – ексклюзивний імпортер Nature's Charm, а також ТОВ "БіФранко".

Другий день завершила дискусійна панель "Мережа і постачальник: як будувати партнерство та продажі у складних умовах" за участю представників NOVUS, "Експрес Маркет ВОХ", "НАШ КРАЙ" / SPAR, Thrash!Траш! та МХП під модерацією Максима Пятакова (Укрнафта). Учасники обговорили ключові принципи ефективної взаємодії між мережею та постачальником у період нестабільності.

Наступна подія TradeMasterGroup відбудеться 10–11 вересня 2026 року - реєстрація вже відкрита.