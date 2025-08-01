Платформа для фрілансерів UpWork розпочала розблокування акаунтів українців: що відомо

1 серпня віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що міжнародна онлайн-платформа для фрілансерів та замовників UpWork розпочала процес розблокування акаунтів українців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис очільника Мінцифри.

"UpWork розпочав процес розблокування акаунтів. Дякую українським користувачам, що звернули увагу на проблему", — написав він.

Що відомо про блокування Upwork?

Раніше, 16 липня, Федоров розповів, що Мінцифра звернулася до платформи Upwork щодо проблеми блокування українців, надіславши листа до СЕО біржі фрилансерів.

"Звернувся до СЕО Upwork Хайден Браун через запити про масові блокування українських користувачів. Навіть після верифікації даних платформа обмежує акаунти українців без можливості подати апеляцію", — заявив міністр.

Він наголосив, що український ІТ-сектор критично важливий для економіки України та є потужним гравцем на глобальному ринку. Багато українських фахівців надають послуги через біржу фрилансерів Upwork, тож доступність платформи відіграє важливу роль у розвитку українського ІТ-ринку.

Чому Upwork блокував акаунти?

Серед причин блокування українських акаунтів на Upwork були наступні:

Блокування за місцем реєстрації або проживання. Якщо користувач зареєстрований на тимчасово окупованих територіях (Крим, частини Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя) — акаунт блокується, навіть якщо людина давно мешкає на підконтрольній Україні території. Проблеми визначення геолокації внаслідок роботи РЕБ. Через GPS-збій під час повітряних тривог, система може «бачити» IP як російський або білоруський — і блокувати акаунт. Блокування без пояснення. Навіть після надання всіх документів (паспорт, диплом, IP-адреси, фото житла, банківські виписки) акаунти блокують через "недостатність інформації".

У липні Михайло Федоров закликав платформу розблокувати акаунти українців і запропонував провести аудит усіх блокувань та вдосконалити механізми перевірки.

"Очікуємо на швидку реакцію компанії і розблокування акаунтів українців", — наголосив міністр.

Про UpWork

Upwork — міжнародна платформа для пошуку віддалених спеціалістів та команд. Оплата здійснюється через сам сервіс, який стягує комісію з виконавців: від 20% до 5%. Компанія заснована грецькими підприємцями, штаб-квартира розташована у Каліфорнії. У 2022 році Upwork припинила роботу в Росії та Білорусі.

На Upwork працюють великі замовники на кшталт Facebook, Google, Amazon. Дістатися до таких клієнтів складно — здебільшого лише за персональними запрошеннями. У списку Upwork Enterprise, який регулярно залучає підрядників для співпраці з такими брендами, — близько 50 українських компаній і 100 фрилансерів.

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося, що найбільша біржа фрілансерів Upwork почала масово блокувати українців, через що їх збитки вимірюються мільйонами доларів.