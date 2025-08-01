Платформа для фрилансеров UpWork начала разблокировку аккаунтов украинцев: что известно

1 августа вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что международная онлайн-платформа для фрилансеров и заказчиков UpWork начала процесс разблокирования аккаунтов украинцев.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минцифры.

"UpWork начал процесс разблокирования аккаунтов. Спасибо украинским пользователям, которые обратили внимание на проблему", - написал он.

Что известно о блокировке Upwork?

Ранее, 16 июля, Федоров рассказал, что Минцифра обратилась к платформе Upwork по проблеме блокирования украинцев, отправив письмо в СЕО биржи фрилансеров.

"Обратился в СЕО Upwork Хайден Браун из-за запросов о массовых блокировках украинских пользователей. Даже после верификации данных платформа ограничивает аккаунты украинцев без возможности подать апелляцию", — заявил министр.

Он подчеркнул, что украинский ИТ-сектор критически важен для экономики Украины и является мощным игроком на глобальном рынке. Многие украинские специалисты предоставляют услуги через биржу фрилансеров Upwork, поэтому доступность платформы играет немаловажную роль в развитии украинского ИТ-рынка.

Почему Upwork блокировал аккаунты?

Среди причин блокирования украинских аккаунтов на Upwork были:

Блокировка по месту регистрации или проживания. Если пользователь зарегистрирован на временно оккупированных территориях (Крым, части Донбасса, Луганщины, Херсонщины, Запорожья) — аккаунт блокируется, даже если человек давно проживает на подконтрольной Украине территории. Проблемы определения геолокации в результате работы РЭБ. Из-за GPS-сбоя во время воздушных тревог, система может «видеть» IP как российский или белорусский — и блокировать аккаунт. Блокировка без объяснения. Даже после предоставления всех документов (паспорт, диплом, IP-адреса, фото жилья, банковские выписки) аккаунты блокируют из-за "недостаточности информации".

В июле Михаил Федоров призвал платформу разблокировать аккаунты украинцев и предложил провести аудит всех блокировок и усовершенствовать механизмы проверки.

"Ожидаем скорой реакции компании и разблокирования аккаунтов украинцев", — подчеркнул министр.

О UpWork

Upwork – международная платформа для поиска удаленных специалистов и команд. Оплата производится через сам сервис, который взимает комиссию с исполнителей: от 20% до 5%. Компания основана греческими предпринимателями, штаб-квартира находится в Калифорнии. В 2022 году Upwork прекратила работу в России и Белоруссии.

На Upwork работают крупные заказчики типа Facebook, Google, Amazon. Добраться до таких клиентов сложно — в основном только по персональным приглашениям. В списке Upwork Enterprise, регулярно привлекающем подрядчиков для сотрудничества с такими брендами, — около 50 украинских компаний и 100 фрилансеров.

Напомним, 4 июля сообщалось, что крупнейшая биржа фрилансеров Upwork начала массово блокировать украинцев, из-за чего их убытки измеряются миллионами долларов.