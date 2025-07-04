Upwork блокирует украинских фрилансеров

Крупнейшая биржа фрилансеров Upwork начала массово блокировать украинцев, из-за чего их ущерб измеряется миллионами долларов. Предприниматель и основатель Getmany.io и бывший комьюнити-менеджер Upwork Кирилл Козак сообщил , что это происходит после верификации, передает Delo.ua .

По словам Козака, пользователям поступают запросы на верификацию, после прохождения которых аккаунты мгновенно блокируются без возможности апелляции. Среди пострадавших как индивидуальные специалисты, так и официально зарегистрированные в Украине компании, ведущие прозрачную деятельность.

Кроме того, отмечает он, отсутствует какая-либо региональная поддержка платформы для украинских пользователей. Официальные каналы коммуникации с командой Upwork закрыты, а тематическая ветвь сообщества для Украины удалена. В результате бизнесы теряют стабильный источник дохода.

Казацкий обратился в Threads к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову. Тот подтвердил, что понимает проблему и передал задание команде для проработки.

Позже в своем Telegram Козацкий сообщил, что представители Минцифры связались с ним с просьбой предоставить больше деталей и кейсов для разрешения ситуации на государственном уровне.

Чем известен Upwork

Upwork — международная платформа для поиска удаленных специалистов и команд. Оплата производится через сам сервис, который взимает комиссию с исполнителей: от 20% до 5% в зависимости от суммы сделки (чем выше объем работы — тем ниже процент). Компания основана греческими предпринимателями, штаб-квартира находится в Калифорнии. В 2022 году Upwork прекратила работу в России и Белоруси.

На Upwork работают крупные заказчики типа Facebook, Google, Amazon. Добраться до таких клиентов сложно — в основном только по персональным приглашениям. В списке Upwork Enterprise, регулярно привлекающем подрядчиков для сотрудничества с такими брендами, — около 50 украинских компаний и 100 фрилансеров.

Самый высокий статус на платформе — Expert-Vetted. Его получает всего около 1% пользователей, и присваивает этот статус сам Upwork по собственному решению. Официальные критерии не разглашаются.

Напомним, объем IT-экспорта в мае уменьшился на 4,2%.