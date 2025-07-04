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Upwork блокирует украинских фрилансеров

Upwork, фрилансеры
Украинские фрилансеры теряют миллионы долларов. Фото: Adobe Stock

Крупнейшая биржа фрилансеров Upwork начала массово блокировать украинцев, из-за чего их ущерб измеряется миллионами долларов. Предприниматель и основатель Getmany.io и бывший комьюнити-менеджер Upwork Кирилл Козак сообщил, что это происходит после верификации, передает Delo.ua.

По словам Козака, пользователям поступают запросы на верификацию, после прохождения которых аккаунты мгновенно блокируются без возможности апелляции. Среди пострадавших как индивидуальные специалисты, так и официально зарегистрированные в Украине компании, ведущие прозрачную деятельность.

Кроме того, отмечает он, отсутствует какая-либо региональная поддержка платформы для украинских пользователей. Официальные каналы коммуникации с командой Upwork закрыты, а тематическая ветвь сообщества для Украины удалена. В результате бизнесы теряют стабильный источник дохода.

Казацкий обратился в Threads к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову. Тот подтвердил, что понимает проблему и передал задание команде для проработки.

Позже в своем Telegram Козацкий сообщил, что представители Минцифры связались с ним с просьбой предоставить больше деталей и кейсов для разрешения ситуации на государственном уровне.

Чем известен Upwork

Upwork  международная платформа для поиска удаленных специалистов и команд. Оплата производится через сам сервис, который взимает комиссию с исполнителей: от 20% до 5% в зависимости от суммы сделки (чем выше объем работы — тем ниже процент). Компания основана греческими предпринимателями, штаб-квартира находится в Калифорнии. В 2022 году Upwork прекратила работу в России и Белоруси.

На Upwork работают крупные заказчики типа Facebook, Google, Amazon. Добраться до таких клиентов сложно — в основном только по персональным приглашениям. В списке Upwork Enterprise, регулярно привлекающем подрядчиков для сотрудничества с такими брендами, — около 50 украинских компаний и 100 фрилансеров.

Самый высокий статус на платформе  Expert-Vetted. Его получает всего около 1% пользователей, и присваивает этот статус сам Upwork по собственному решению. Официальные критерии не разглашаются.

Напомним, объем IT-экспорта в мае уменьшился на 4,2%.

Автор:
Алик Сахно