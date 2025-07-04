Upwork блокує українських фрилансерів

Найбільша біржа фрілансерів Upwork почала масово блокувати українців, через що їх збитки вимірюються мільйонами доларів. Підприємець і засновник Getmany.io і колишній ком’юніті-менеджер Upwork Кирило Козак повідомив , що це відбувається після верифікації, передає Delo.ua .

За словами Козака, користувачам надходять запити на верифікацію, після проходження яких акаунти миттєво блокуються без можливості апеляції. Серед постраждалих — як індивідуальні фахівці, так і офіційно зареєстровані в Україні компанії, що ведуть прозору діяльність.

Крім того, зазначає він, наразі відсутня будь-яка регіональна підтримка платформи для українських користувачів. Офіційні канали комунікації з командою Upwork закриті, а тематичну гілку спільноти для України видалено. У результаті бізнеси втрачають стабільне джерело доходу.

Козацький звернувся у Threads до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Той підтвердив, що розуміє проблему, й передав завдання команді для опрацювання.

Пізніше у своєму Telegram Козацький повідомив, що представники Мінцифри зв’язалися з ним із проханням надати більше деталей та кейсів для вирішення ситуації на державному рівні.

Чим відомий Upwork

Upwork — міжнародна платформа для пошуку віддалених спеціалістів та команд. Оплата здійснюється через сам сервіс, який стягує комісію з виконавців: від 20% до 5% залежно від суми угоди (чим вищий обсяг роботи — тим нижчий відсоток). Компанія заснована грецькими підприємцями, штаб-квартира розташована у Каліфорнії. У 2022 році Upwork припинила роботу в Росії та Білорусі.

На Upwork працюють великі замовники на кшталт Facebook, Google, Amazon. Дістатися до таких клієнтів складно — здебільшого лише за персональними запрошеннями. У списку Upwork Enterprise, який регулярно залучає підрядників для співпраці з такими брендами, — близько 50 українських компаній і 100 фрилансерів.

Найвищий статус на платформі — Expert-Vetted. Його отримує лише близько 1% користувачів, і присвоює цей статус сам Upwork за власним рішенням. Офіційні критерії не розголошуються.

Нагадаємо, обсяг IT-експорту у травні зменшився на 4,2%.