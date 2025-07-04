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Upwork блокує українських фрилансерів
Найбільша біржа фрілансерів Upwork почала масово блокувати українців, через що їх збитки вимірюються мільйонами доларів. Підприємець і засновник Getmany.io і колишній ком’юніті-менеджер Upwork Кирило Козак повідомив, що це відбувається після верифікації, передає Delo.ua.
За словами Козака, користувачам надходять запити на верифікацію, після проходження яких акаунти миттєво блокуються без можливості апеляції. Серед постраждалих — як індивідуальні фахівці, так і офіційно зареєстровані в Україні компанії, що ведуть прозору діяльність.
Крім того, зазначає він, наразі відсутня будь-яка регіональна підтримка платформи для українських користувачів. Офіційні канали комунікації з командою Upwork закриті, а тематичну гілку спільноти для України видалено. У результаті бізнеси втрачають стабільне джерело доходу.
Козацький звернувся у Threads до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Той підтвердив, що розуміє проблему, й передав завдання команді для опрацювання.
Пізніше у своєму Telegram Козацький повідомив, що представники Мінцифри зв’язалися з ним із проханням надати більше деталей та кейсів для вирішення ситуації на державному рівні.
Чим відомий Upwork
Upwork — міжнародна платформа для пошуку віддалених спеціалістів та команд. Оплата здійснюється через сам сервіс, який стягує комісію з виконавців: від 20% до 5% залежно від суми угоди (чим вищий обсяг роботи — тим нижчий відсоток). Компанія заснована грецькими підприємцями, штаб-квартира розташована у Каліфорнії. У 2022 році Upwork припинила роботу в Росії та Білорусі.
На Upwork працюють великі замовники на кшталт Facebook, Google, Amazon. Дістатися до таких клієнтів складно — здебільшого лише за персональними запрошеннями. У списку Upwork Enterprise, який регулярно залучає підрядників для співпраці з такими брендами, — близько 50 українських компаній і 100 фрилансерів.
Найвищий статус на платформі — Expert-Vetted. Його отримує лише близько 1% користувачів, і присвоює цей статус сам Upwork за власним рішенням. Офіційні критерії не розголошуються.
Нагадаємо, обсяг IT-експорту у травні зменшився на 4,2%.