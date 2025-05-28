Податковий університет в Ірпені відбудує канадська компанія, яка працювала над Панамським каналом

У Києві оголосили результати міжнародного архітектурного конкурсу на дизайн-проект відновлення головного корпусу Державного податкового університету, зруйнованого під час бойових дій у березні 2022 року.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Головний корпус податкового університету в Ірпені буде збудований за проектом компанії Stantec, яка працювала над Панамським каналом та аеропортом Торонто. Переможця міжнародного конкурсу було оголошено 28 травня на прес-конференції у Києві.

Приблизний бюджет відбудови - 30 мільйонів доларів, повідомили Delo.ua у пресслужбі ДПУ.

Для участі в конкурсі зареєструвалися 497 заявників із 86 країн, з яких у підсумку було подано 49 проєктів із 18 країн світу. Переможцем конкурсу стала міжнародна архітектурна компанія Stantec, головний офіс якої розташований в Едмонтоні, Канада.

Упродовж наступних 3–6 місяців ДПУ вестиме активний діалог із компанією-переможцем Stantec для обговорення всіх деталей дизайн-проєкту адміністративного корпусу. Терміни відбудови наразі не визначені, адже спершу має відбутися етап розробки детальної проєктно-будівельної документації.

Окрім адміністративних функцій, відбудований корпус слугуватиме простором для роботи студентських організацій та самонавчання студентів.

Як виглядав головний корпус університету після російської атаки. Фото: пресслужба ДПУ

У березні 2022 року Ірпінь зазнав масштабних руйнувань внаслідок активних бойових дій та часткової окупації міста російськими військовими. Було пошкоджено понад половину будівель Державного податкового університету, зокрема був повністю зруйнований його головний адміністративний корпус.

Попри це, навчальний процес було продовжено завдяки швидко проведеному дрібному ремонту, однак у майбутньому університет гостро потребує повноцінного відновлення.

Як виглядав головний корпус університету після російської атаки. Фото: пресслужба ДПУ

У листопаді 2024 року ДПУ спільно з американськими партнерами оголосив відкритий міжнародний архітектурний конкурс на найкращий дизайн-проєкт для нового головного корпусу.

Як наголосив на пресконференції в.о. ректора ДПУ Дмитро Серебрянський, державний податковий університет — перший та єдиний в Україні, хто провів міжнародний конкурс такого рівня самостійно і планує в майбутньому відбудувати головний корпус на основі проєкту-переможця.

«Ми хочемо, щоб це був справді сучасний кампус — інноваційне й комфортне місце для навчання, досліджень та студентського життя. Водночас для нас важливо залучити міжнародний досвід, щоб спиратися не лише на власне бачення, а й на кращі світові та українські практики», — наголосив Серебрянський.

Голова журі Венді Хілліс, головна архітекторка кампусу університету Каліфорнії в Берклі (США), особисто оголосила фірму-переможця (1-е місце), а також представила проєкти, що зайняли 2-е та 3-тє місця. До складу журі конкурсу також увійшли українські та іноземні фахівці, зокрема Девід Ленокс, головний архітектор Стенфордського університету.

Що відомо про компанію-переможця

Stantec — міжнародна компанія зі штаб-квартирою в Едмонтоні (Канада), що надає комплексні рішення у сферах планування, інженерії, архітектури, дизайну інтер’єрів і ландшафтів, екології, геодезії, управління проєктами та економіки. Фахівці Stantec реалізують інфраструктурні та об'єктні проєкти по всьому світу, поєднуючи інновації з глибоким розумінням місцевого контексту.

Серед найвідоміших міжнародних і канадських проєктів компанії — розширення Панамського каналу, проєктування Міжнародного аеропорту Ванкувера, а також одного з терміналів аеропорту Торонто.

Як повідомляло Delo.ua, на Київщині за три роки відбудовано 70% усіх пошкоджених обʼєктів.