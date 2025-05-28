Налоговый университет в Ирпене отстроит канадская компания, работавшая над Панамским каналом

В Киеве объявили результаты международного архитектурного конкурса на дизайн-проект восстановления главного корпуса Государственного налогового университета, разрушенного во время боевых действий в марте 2022-го.

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Главный корпус налогового университета в Ирпене будет построен по проекту компании Stantec, работавшей над Панамским каналом и аэропортом Торонто. Победитель международного конкурса был объявлен 28 мая на пресс-конференции в Киеве. Приблизительный бюджет восстановления – 30 миллионов долларов, сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ГПУ.

Для участия в конкурсе зарегистрировались 497 заявителей из 86 стран , из которых в итоге было подано 49 проектов из 18 стран мира . Победителем конкурса стала международная архитектурная компания Stantec, главный офис которой расположен в Эдмонтоне, Канада.

В течение следующих 3–6 месяцев ДПУ будет вести активный диалог с компанией-победителем Stantec для обсуждения всех деталей дизайн-проекта административного корпуса. Сроки восстановления не определены, ведь сначала должен состояться этап разработки детальной проектно-строительной документации.

Кроме административных функций, отстроенный корпус служит пространством для работы студенческих организаций и самообучения студентов.

Как выглядел главный корпус университета после российской атаки? Фото: пресс-служба ГПУ

В марте 2022 года Ирпень потерпел масштабные разрушения в результате активных боевых действий и частичной оккупации города российскими военными. Было повреждено более половины зданий Государственного налогового университета , в том числе полностью разрушен его главный административный корпус.

Несмотря на это, учебный процесс был продолжен благодаря быстро проведенному мелкому ремонту, однако в будущем университет остро нуждается в полноценном восстановлении.

Как выглядел главный корпус университета после атаки российской. Фото: пресс-служба ГПУ

В ноябре 2024 г. ДПУ совместно с американскими партнерами объявил открытый международный архитектурный конкурс на лучший дизайн-проект для нового главного корпуса.

Как отметил на пресс-конференции и.о. ректора ГПУ Дмитрий Серебрянский, государственный налоговый университет — первый и единственный в Украине, кто провел международный конкурс такого уровня самостоятельно и планирует в будущем отстроить главный корпус на основе проекта-победителя.

"Мы хотим, чтобы это был действительно современный кампус — инновационное и комфортное место для обучения, исследований и студенческой жизни. В то же время для нас важно привлечь международный опыт, чтобы опираться не только на собственное видение, но и на лучшие мировые и украинские практики" , - подчеркнул Серебрянский.

Председатель жюри Венди Хиллис, главный архитектор кампуса в университете Калифорнии в Беркли (США), лично объявила победителя (1-е место) и представила проекты, занявшие 2-е и 3-е места. В состав жюри конкурса также вошли украинские и иностранные специалисты, в частности, Дэвид Ленокс, главный архитектор Стэнфордского университета.

О компании-победителе

Stantec – международная компания со штаб-квартирой в Эдмонтоне (Канада), предоставляющая комплексные решения в сферах планирования, инженерии, архитектуры, дизайна интерьеров и ландшафтов, экологии, геодезии, управления проектами и экономики. Специалисты Stantec реализуют инфраструктурные и объектные проекты по всему миру, объединяя инновации с глубоким пониманием местного контекста.

Среди самых известных международных и канадских проектов компании – расширение Панамского канала, проектирование Международного аэропорта Ванкувера, а также одного из терминалов аэропорта Торонто.

Как сообщало Delo.ua, в Киевской области за три года отстроено 70% всех поврежденных объектов.