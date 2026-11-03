Половині працівників зараховують час в укритті як робочий – дослідження

Опитування OLX Робота показало, що компаніям часто бракує чіткого алгоритму дій під час повітряних тривог: від правил переходу в укриття до обліку робочого часу та оплати праці. Водночас година простою бізнесу коштує Україні близько $45 млн, а до 4 березня 2027 року підприємства без укриттів мають облаштувати безпечний простір.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на OLX.

За оцінкою Мінекономіки України, кожна година простою підприємств під час ракетної тривоги коштує країні близько $45 млн. Водночас за жовтого рівня загрози бізнес може продовжувати роботу за умови дотримання вимог безпеки. Для підприємств, які не мають укриттів, перехідний період для облаштування безпечного простору завершується 4 березня 2027 року.

Команда OLX Робота з’ясувала, наскільки українські роботодавці готові до роботи в умовах повітряних загроз, чи мають вони чіткі правила реагування на тривоги та як обліковують час, який працівники проводять в укриттях. В опитуванні взяли участь працевлаштовані користувачі платформи.

Безпека важлива для більшості працівників, але укриття є не всюди

Безпекові умови залишаються одним із критеріїв вибору роботодавця. Для 33% опитаних вони радше важливі, а для 28% – дуже важливі. Водночас 19% респондентів вважають цей чинник радше або зовсім неважливим, а ще 20% не змогли визначитися з відповіддю.

Проте не всі роботодавці можуть забезпечити працівникам доступ до належного укриття. За даними опитування, 26% респондентів повідомили, що поблизу їхнього місця роботи укриття немає. Ще 12% не знають, де розташоване найближче укриття, а стільки ж зазначили, що воно є, але непридатне для перебування.

У 9% випадків дорога до укриття займає понад п’ять хвилин. Водночас 24% опитаних мають доступ до укриття в будівлі, де працюють, а ще 18% – у сусідній будівлі або в межах п’яти хвилин пішки.

Отже, попри значущість безпеки для працівників, доступ до придатного укриття залишається проблемою для частини з них.

У чверті компаній немає єдиних правил дій під час тривог

Навіть якщо укриття розташоване неподалік, порядок дій під час повітряної тривоги залежить від політики роботодавця. За результатами опитування OLX Робота, у 25% випадків компанії не мають єдиних правил, які визначають дії працівників за різних рівнів загрози.

У 20% випадків роботу зупиняють, і всі працівники мають перейти в укриття. Ще у 19% укриття є рекомендацією, а рішення залишається за самим працівником. У 10% випадків роботу за можливості продовжують в укритті.

Водночас 18% опитаних зазначили, що під час тривоги робота триває безпосередньо на робочих місцях. Ще у 8% ситуація залежить від обставин і рішення керівництва.

"Відсутність чіткої політики дій під час повітряних тривог не обов’язково свідчить про те, що роботодавці нехтують безпекою співробітників. Причина може полягати в тому, що керівництво не усвідомлює потреби в таких правилах або не знає, як розробити їх з урахуванням специфіки своєї галузі. Важливо вивчати досвід інших компаній і залучати експертів, які допоможуть визначити оптимальний алгоритм дій з огляду на вимоги безпеки", – коментує Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота.

Серед опитаних 53% мають стаціонарне місце роботи, 9% працюють у гібридному форматі, 17% – віддалено, а для 13% робота передбачає постійне пересування. Незалежно від формату зайнятості, узгоджені правила дій під час тривог допомагають організувати робочі процеси та подбати про безпеку працівників.

У половини опитаних час в укритті зараховують як робочий

Не менш важливо заздалегідь визначити, як роботодавець обліковуватиме час, проведений в укритті під час повітряної тривоги.

За результатами опитування, у 51% респондентів цей час зараховують як звичайний робочий. Водночас у 35% випадків це питання не обговорювали. Ще 13% опитаних зазначили, що облік залежить від ситуації або рішення керівника. Лише 1% повідомили, що мають відпрацьовувати цей час після завершення тривоги.

Таким чином, у значної частини працівників правила обліку часу в укритті залишаються невизначеними або залежать від обставин.

До 4 грудня бізнес має підготуватися до нових вимог безпеки

Постанова Кабінету Міністрів України №1092 визначає порядок реагування підприємств на повітряні загрози. За червоного рівня небезпеки підприємства мають зупиняти діяльність, а працівники та відвідувачі – переходити в безпечне місце. За жовтого рівня загрози роботу можна продовжувати у звичному режимі за умови дотримання встановлених вимог безпеки.

Під час тривоги жовтого рівня можуть працювати підприємства, які мають захисну споруду, постійне або тимчасове укриття чи розташовані в спорудах подвійного призначення. Для підприємств, які не мають таких об’єктів, перехідний період триває до 4 березня 2027 року. До цього часу вони мають підготувати рішення, яке забезпечить безпеку працівників і відвідувачів.

"Окрім облаштування безпечних просторів, компаніям важливо подбати й про внутрішні процеси: визначити порядок дій під час тривог, поінформувати про нього співробітників і заздалегідь узгодити правила обліку робочого часу. За нинішніх безпекових умов ці домовленості мають бути не формальністю, а зрозумілим алгоритмом дій для кожного. Це допоможе бізнесу ефективніше організувати роботу та врахувати потреби команди", – додає Марія Абдулліна.

Нагадаємо, згідно з опитуванням OLX Робота навіть під час червоного рівня повітряної тривоги, який оголошують у разі ракетної або балістичної загрози, 26% опитаних українців продовжують працювати. Водночас лише 20% одразу йдуть в укриття.