Понад 80 млн грн: дохід "Укрзалізниці" від оренди приміщень зріс майже на 60%

На 58% більше доходу отримала "Укрзалізниця" від здачі в оренду власних площ за перші п'ять місяців 2026 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальна сума надходжень від цього виду діяльності склала 80,3 млн грн (без ПДВ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Головним фактором зростання прибутку став високий попит бізнесу на площі залізничних вокзалів під час електронних аукціонів.

У січні–травні 2026 року компанія провела 20 аукціонів з передачі в оренду приміщень на своїх об’єктах. Загальна площа переданого бізнесу майна склала 3,2 тис. кв. м, що майже вдвічі перевищує показники січня-травня 2025 року.

Початкова орендна плата за виставленими лотами становила 1,2 млн грн на місяць (без ПДВ). Завдяки конкуренції між підприємцями під час відкритих торгів фінальна вартість лотів зросла до 1,6 млн грн на місяць (без ПДВ).

Серед найбільших об’єктів, які передали в оренду цього року, є спортивний комплекс у місті Дніпро. Компанія також продовжує оголошувати нові аукціони на площі під розміщення таких комерційних точок: кавомати, вендингові автомати, автомати з квітами, банкомати, заклади харчування та складські приміщення.

Передача невикористовуваних або задіяних не в повній мірі площ в оренду дозволяє компанії керувати майном, створювати нові послуги для пасажирів та отримувати фінансові надходження. Отримані кошти спрямовуються на забезпечення поточної роботи залізниці.

Нагадаємо, у квітні "Укрзалізниця" оголосила нові аукціони з передачі в оренду комерційних площ на залізничних вокзалах.