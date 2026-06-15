Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

--0,11

EUR

51,86

+0,02

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,30

52,08

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Partners Projects

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 80 млн грн: доход "Укрзализныци" от аренды помещений вырос почти на 60%

ж/д вокзал Киев-пассажирский
"Укрзализныця" существенно увеличила заработок на аренде имущества / Википедия

На 58% больше дохода получила "Укрзализныця" от сдачи в аренду собственных площадей за первые пять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма поступлений от этого вида деятельности составила 80,3 млн грн (без НДС).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Главным фактором роста прибыли стал высокий спрос бизнеса на площади железнодорожных вокзалов на электронных аукционах.

В январе-мае 2026 года компания провела 20 аукционов по передаче в аренду помещений на своих объектах. Общая площадь передаваемого бизнеса имущества составила 3,2 тыс. кв. м, что почти в два раза превышает показатели января-мая 2025 года.

Начальная арендная плата по выставленным лотам составила 1,2 млн грн в месяц (без НДС). Благодаря конкуренции между предпринимателями в ходе открытых торгов финальная стоимость лотов выросла до 1,6 млн грн в месяц (без НДС).

Среди крупнейших объектов, которые передали в аренду в этом году, есть спортивный комплекс в городе Днепр. Компания также продолжает объявлять новые аукционы на площади под размещение коммерческих точек: кофематы, вендинговые автоматы, автоматы с цветами, банкоматы, заведения питания и складские помещения.

Передача неиспользуемых или задействованных в полной мере площадей в аренду позволяет компании управлять имуществом, создавать новые услуги для пассажиров и получать финансовые поступления. Вырученные средства направляются на обеспечение текущей работы железной дороги.

Напомним, в апреле " Укрзализныця " объявила новые аукционы попередаче в аренду коммерческих площадей на железнодорожных вокзалах.

Автор:
Татьяна Ковальчук