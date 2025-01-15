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Посудомийні машини Haier. Якісне та тихе миття посуду – це реальність

Посудомийні машини Haier. Якісне та тихе миття посуду – це реальність

З преміальною технікою у першу чергу асоціюються просунуті технології та розмаїття опцій. Але насправді її можливості значно ширші. Це ще й інструмент, що полегшує повсякденні справи та кухонні процеси, наповнюючи їх натхненням. Перевірено - процес миття посуду стає максимально ефективним і швидким. І місія посудомийних машин Haier саме така — не забуваючи про безпеку та швидкість, забезпечити найкращий результат завдяки інноваціям та надійності. Вони втілюють бездоганну якість. Вони — приклад того, що комплексний підхід виправданий на всіх рівнях, адже одночасно у машинах встановлений інверторний двигун, вражаючий список програм та технології, щоб зберегти ресурси. 

Характеристики та технології посудомийок Haier — можливості, які вражають

Посудомийні машини Haier вражають своїм практичним дизайном, але це не єдине, чим вони виділяються. Кожна модель має від 8 до 10 програм, які відповідають різним ступеням забруднення та типам посуду. Також можна виділити такі особливості та технології:

  1. Безщітковий інверторний двигун: працює безшумно та без вібрацій, служить значно довше.
  2. Технологія Powerwash: шість додаткових струменів води впораються навіть зі застарілим жиром.
  3. Спеціальний кошик для столових приборів: очистка дрібних предметів тепер проходить ще простіше.
  4. Штучний інтелект: сенсори автоматично визначають потрібну кількість води та режим.
  5. Місткість: можливість одночасного завантаження від 11 до 16 комплектів, що підходить навіть для свят та вечірок.
  6. Захист від переливу: під машиною встановлений спеціальний клапан, що блокує подачу води, якщо її рівень перевищує норму.
  7. Система Crystal Protect — завдяки спеціальній подвійній опорі та новому гумовому покриттю, чарки, келихи, кришталь та кераміка надійно кріпляться, що гарантує не тільки ідеальне очищення, але й надійний захист. 
  8. Flex Zone — функція дозволяє задіяти делікатний цикл миття для верхнього кошика та інтенсивну програму для нижнього, якщо треба помити одночасно скляні келихи та сильно забруднені каструлі.

У Haier фокусуються на питаннях гігієні. У посудомийках передбачена функція дезінфекції, яка знищує всі бактерії завдяки спеціальним технологіям та високій температурі. Також техніка підтримує інтеграцію з фірмовим мобільним застосунком hOn. З ним ви зможете сфотографувати посуд, а програма самостійно підбере необхідні налаштування.

Фото 2 — Посудомийні машини Haier. Якісне та тихе миття посуду – це реальність

Дизайн посудомийних машин Haier — гармонія форми та функціональності

Посудомийні машини Haier демонструють, як продуманий дизайн може гармонійно поєднувати стиль і практичність. Техніка не тільки гармонійно вписується у будь-який інтер’єр, але й оптимізує простір навколо вас. Її відмінними рисами є:

  • збільшений внутрішній об’єм на 11% при збереженні компактних зовнішніх розмірів;
  • доступні два формати ширини корпусу: 45 або 60 см, все залежить від потреб та розмірів кімнати;
  • автоматичне відкривання дверцят після завершення циклу, що забезпечує природну вентиляцію та швидке висихання посуду;
  • інтуїтивне сенсорне управління із текстовим дисплеєм, який підтримує 25 мов;
  • регульовані кошики та деталі, що адаптують простір до різних типів завантаження.
  • підлоговий індикатор стану циклу, який повідомляє про завершення миття невеликою світовою цяткою на підлозі.
Фото 3 — Посудомийні машини Haier. Якісне та тихе миття посуду – це реальність

Бренд Haier відомий своєю увагою навіть до найменших деталей, тому у посудомийних машинах це помітно особливо яскраво. Для зручності використання передбачено 3D-освітлення, яке дозволяє детально оглянути весь посуд під час завантаження та вивантаження.

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