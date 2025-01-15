Посудомийні машини Haier. Якісне та тихе миття посуду – це реальність

З преміальною технікою у першу чергу асоціюються просунуті технології та розмаїття опцій. Але насправді її можливості значно ширші. Це ще й інструмент, що полегшує повсякденні справи та кухонні процеси, наповнюючи їх натхненням. Перевірено - процес миття посуду стає максимально ефективним і швидким. І місія посудомийних машин Haier саме така — не забуваючи про безпеку та швидкість, забезпечити найкращий результат завдяки інноваціям та надійності. Вони втілюють бездоганну якість. Вони — приклад того, що комплексний підхід виправданий на всіх рівнях, адже одночасно у машинах встановлений інверторний двигун, вражаючий список програм та технології, щоб зберегти ресурси.

Характеристики та технології посудомийок Haier — можливості, які вражають

Посудомийні машини Haier вражають своїм практичним дизайном, але це не єдине, чим вони виділяються. Кожна модель має від 8 до 10 програм, які відповідають різним ступеням забруднення та типам посуду. Також можна виділити такі особливості та технології:

Безщітковий інверторний двигун: працює безшумно та без вібрацій, служить значно довше. Технологія Powerwash: шість додаткових струменів води впораються навіть зі застарілим жиром. Спеціальний кошик для столових приборів: очистка дрібних предметів тепер проходить ще простіше. Штучний інтелект: сенсори автоматично визначають потрібну кількість води та режим. Місткість: можливість одночасного завантаження від 11 до 16 комплектів, що підходить навіть для свят та вечірок. Захист від переливу: під машиною встановлений спеціальний клапан, що блокує подачу води, якщо її рівень перевищує норму. Система Crystal Protect — завдяки спеціальній подвійній опорі та новому гумовому покриттю, чарки, келихи, кришталь та кераміка надійно кріпляться, що гарантує не тільки ідеальне очищення, але й надійний захист. Flex Zone — функція дозволяє задіяти делікатний цикл миття для верхнього кошика та інтенсивну програму для нижнього, якщо треба помити одночасно скляні келихи та сильно забруднені каструлі.

У Haier фокусуються на питаннях гігієні. У посудомийках передбачена функція дезінфекції, яка знищує всі бактерії завдяки спеціальним технологіям та високій температурі. Також техніка підтримує інтеграцію з фірмовим мобільним застосунком hOn. З ним ви зможете сфотографувати посуд, а програма самостійно підбере необхідні налаштування.

Дизайн посудомийних машин Haier — гармонія форми та функціональності

Посудомийні машини Haier демонструють, як продуманий дизайн може гармонійно поєднувати стиль і практичність. Техніка не тільки гармонійно вписується у будь-який інтер’єр, але й оптимізує простір навколо вас. Її відмінними рисами є:

збільшений внутрішній об’єм на 11% при збереженні компактних зовнішніх розмірів;

доступні два формати ширини корпусу: 45 або 60 см, все залежить від потреб та розмірів кімнати;

автоматичне відкривання дверцят після завершення циклу, що забезпечує природну вентиляцію та швидке висихання посуду;

інтуїтивне сенсорне управління із текстовим дисплеєм, який підтримує 25 мов;

регульовані кошики та деталі, що адаптують простір до різних типів завантаження.

підлоговий індикатор стану циклу, який повідомляє про завершення миття невеликою світовою цяткою на підлозі.

Бренд Haier відомий своєю увагою навіть до найменших деталей, тому у посудомийних машинах це помітно особливо яскраво. Для зручності використання передбачено 3D-освітлення, яке дозволяє детально оглянути весь посуд під час завантаження та вивантаження.

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