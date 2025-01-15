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Посудомийні машини Haier. Якісне та тихе миття посуду – це реальність
З преміальною технікою у першу чергу асоціюються просунуті технології та розмаїття опцій. Але насправді її можливості значно ширші. Це ще й інструмент, що полегшує повсякденні справи та кухонні процеси, наповнюючи їх натхненням. Перевірено - процес миття посуду стає максимально ефективним і швидким. І місія посудомийних машин Haier саме така — не забуваючи про безпеку та швидкість, забезпечити найкращий результат завдяки інноваціям та надійності. Вони втілюють бездоганну якість. Вони — приклад того, що комплексний підхід виправданий на всіх рівнях, адже одночасно у машинах встановлений інверторний двигун, вражаючий список програм та технології, щоб зберегти ресурси.
Характеристики та технології посудомийок Haier — можливості, які вражають
Посудомийні машини Haier вражають своїм практичним дизайном, але це не єдине, чим вони виділяються. Кожна модель має від 8 до 10 програм, які відповідають різним ступеням забруднення та типам посуду. Також можна виділити такі особливості та технології:
- Безщітковий інверторний двигун: працює безшумно та без вібрацій, служить значно довше.
- Технологія Powerwash: шість додаткових струменів води впораються навіть зі застарілим жиром.
- Спеціальний кошик для столових приборів: очистка дрібних предметів тепер проходить ще простіше.
- Штучний інтелект: сенсори автоматично визначають потрібну кількість води та режим.
- Місткість: можливість одночасного завантаження від 11 до 16 комплектів, що підходить навіть для свят та вечірок.
- Захист від переливу: під машиною встановлений спеціальний клапан, що блокує подачу води, якщо її рівень перевищує норму.
- Система Crystal Protect — завдяки спеціальній подвійній опорі та новому гумовому покриттю, чарки, келихи, кришталь та кераміка надійно кріпляться, що гарантує не тільки ідеальне очищення, але й надійний захист.
- Flex Zone — функція дозволяє задіяти делікатний цикл миття для верхнього кошика та інтенсивну програму для нижнього, якщо треба помити одночасно скляні келихи та сильно забруднені каструлі.
У Haier фокусуються на питаннях гігієні. У посудомийках передбачена функція дезінфекції, яка знищує всі бактерії завдяки спеціальним технологіям та високій температурі. Також техніка підтримує інтеграцію з фірмовим мобільним застосунком hOn. З ним ви зможете сфотографувати посуд, а програма самостійно підбере необхідні налаштування.
Дизайн посудомийних машин Haier — гармонія форми та функціональності
Посудомийні машини Haier демонструють, як продуманий дизайн може гармонійно поєднувати стиль і практичність. Техніка не тільки гармонійно вписується у будь-який інтер’єр, але й оптимізує простір навколо вас. Її відмінними рисами є:
- збільшений внутрішній об’єм на 11% при збереженні компактних зовнішніх розмірів;
- доступні два формати ширини корпусу: 45 або 60 см, все залежить від потреб та розмірів кімнати;
- автоматичне відкривання дверцят після завершення циклу, що забезпечує природну вентиляцію та швидке висихання посуду;
- інтуїтивне сенсорне управління із текстовим дисплеєм, який підтримує 25 мов;
- регульовані кошики та деталі, що адаптують простір до різних типів завантаження.
- підлоговий індикатор стану циклу, який повідомляє про завершення миття невеликою світовою цяткою на підлозі.
Бренд Haier відомий своєю увагою навіть до найменших деталей, тому у посудомийних машинах це помітно особливо яскраво. Для зручності використання передбачено 3D-освітлення, яке дозволяє детально оглянути весь посуд під час завантаження та вивантаження.
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