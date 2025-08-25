Прем’єра симфонічної поеми "Насіння соняшника" – голос міжнародної підтримки у серці Києва

30 серпня 2025 року у Національній філармонії України вперше у Києві пролунає "Насіння соняшника" – симфонічна поема італійського композитора Чезаре К’як’яретта, створена як емоційна відповідь на повномасштабну війну в Україні.

🎼 Цей твір – глибока музична розповідь про біль, силу та незламність українського народу. Як сказав сам автор:

"Соняшник – символ української землі, який можна знищити бомбою. Але він все ще має насіння, яке дасть нові соняшники".

🔹 Після виступів у Кельні та Гельсінкі, композиція, написана про Україну і для України, вперше звучатиме у Києві.

📅 Коли: 30 серпня 2025

🕖 Час: 19:00

📍 Де: Національна філармонія України, м. Київ

🎫Придбайте квитки за посиланням

Виконавці:

Національний президентський оркестр;

Дмитро Логвин, диригент, народний артист України;

Євген Жила, доктор мистецтв (акордеон).

🎤 Ведуча вечора – Марися Горобець

Подія відбудеться за підтримки засновника та СЕО корпорації "Біосфера", Почесного Консула Італійської Республіки у місті Дніпро – Андрія Здесенка.

Партнери: Торгово-промислова палата України, корпорація "Біосфера", Charisma Fashion Group.

📌 Довідка про композитора:

Чезаре К’як’яретта – італійський композитор та виконавець. З дуже юного віку він присвятив себе вивченню акордеона, згодом опанував бандонеон. Виступив із понад 1000 концертами у 35 країнах світу – зокрема у США, Німеччині, Південній Кореї, Мексиці; неодноразово грав у філармоніях України. Лауреат провідних національних і міжнародних конкурсів (PIF Castelfidardo, категорія Premio), тричі відзначений Orpheus Award; також має Astor Piazzolla Award.