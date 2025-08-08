Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,46

--0,15

EUR

48,28

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,50

41,43

EUR

48,54

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Реклама Реклама
Категорія
Новини
Дата публікації

ПУМБ підвищив ліміт онлайн-кредитування для ФОП до 3 млн грн

ПУМБ розширює можливості кредитного продукту "всеБІЗНЕС" для ФОП
ПУМБ розширює можливості кредитного продукту "всеБІЗНЕС" для ФОП

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) розширює можливості кредитного продукту "всеБІЗНЕС" для фізичних осіб-підприємців. Відтепер максимальна сума фінансування, яку можна отримати швидко та повністю онлайн, без застави та поручителів, становить 3 млн грн.

Отримати кредит можна у мобільному застосунку ПУМБ Бізнес у кілька кроків:

  1. Завантажити застосунок (для нових клієнтів банку) та заповнити коротку заявку.
  2. Відкрити рахунок ФОП — швидко через інтеграцію з "Дія".
  3. Підписати кредитний договір — навіть у вихідний день, у застосунку або web-банкінгу.
  4. Отримати кошти — миттєво на рахунок ФОП.

"Ми віримо в український малий бізнес і прагнемо бути не просто банком, а справжнім партнером. Збільшення кредитного ліміту вдвічі – це наша відповідь на запит підприємців, які не бояться розвивати свій бізнес навіть у складні часи. Ми розуміємо, що швидкий доступ до фінансування — це ключ до розвитку, і саме тому розширюємо можливості онлайн-кредитування бізнесу, щоб бути поруч у найважливіші моменти", – зазначає Віктор Харковець, директор департаменту мікрокредитування ПУМБ.

Умови кредитування:

  • Сума: до 3 млн грн
  • Строк: до 36 місяців
  • Комісія: щомісячна – від 1,6% до 2%; разова – від 1 до 1,5%. Діє акція: для нових клієнтів – 0% разова комісія на 12 місяців
  • Без застави та поруки
  • Без обмежень по строку діяльності ФОП
  • Рішення – протягом одного дня, а для ФОП, які обслуговуються в ПУМБ, банк рахує ліміти автоматично
  • Можливість використання коштів частинами у межах встановленого ліміту.

Загалом онлайн-кредит "всеБІЗНЕС" у ПУМБ оформили понад 10 тис. підприємців, переважно у сфері торгівлі та послуг. Загалом вони отримали понад 2 млрд грн кредитних коштів.

Нагадаємо, кредитний продукт "всеБІЗНЕС" від ПУМБ здобув перше місце в номінації "Найкращий кредитний продукт для бізнесу" за версією фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2024.

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) – є найбільшим українським універсальним банком з приватним капіталом, який 34 роки стабільно працює на банківському ринку України. Банку довіряють 149 тис. корпоративних клієнтів і понад 1,9 млн клієнтів – фізичних осіб. ПУМБ входить до переліку системно важливих для України банків. 

АТ "ПУМБ". Державна реєстрація банків №73 від 23.12.1991 р. Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.

Умови можуть змінюватися. Деталі акційної пропозиції доступні за посиланням.