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Рада ухвалила закон про обов'язкове встановлення теплових пунктів у будинках: основні положення

батареї опалення
Рада ухвалила закон про обов'язкове встановлення теплових пунктів у будинках / Depositphotos

Сьогодні, 15 липня, Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання",  який спрямований на модернізацію застарілої інфраструктури теплопостачання. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє портал Верховної Ради України.

Як зазначається в пояснювальній записці, документ передбачає впровадження обов’язкового встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях, які підключені до систем централізованого теплопостачання. Обов’язки з обслуговування цих пунктів покладаються на теплотранспортуючі компанії.

Основними положеннями закону є:

  • закріплення підтримки централізованого теплопостачання як сфери державного інтересу; 
  • стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та когенераційних установок; 
  • розвиток інвестиційних програм у сфері теплопостачання; 
  • впровадження механізмів обов’язкового встановлення ІТП у будівлях; 
  • визначення відповідальності теплотранспортуючих організацій за обслуговування ІТП; 
  • удосконалення порядку формування тарифів на теплову енергію; 
  • уточнення конкурентних засад діяльності у сфері теплопостачання.

Документ розмежовує повноваження органів виконавчої влади щодо монтажу, моніторингу та обслуговування теплових пунктів. Також визначено підходи до формування тарифів на теплову енергію та гарячу воду, механізми фінансування модернізації та порядок ухвалення рішень про встановлення будинкового обладнання. Реалізація закону спрямована на зменшення втрат під час виробництва та транспортування тепла.

Нагадаємо, 10 лютого Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт , який передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до мереж централізованого теплопостачання. 

Автор:
Тетяна Ковальчук