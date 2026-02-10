Рада підтримала закон про індивідуальні теплові пункти у будинках

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт , який передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до мереж централізованого теплопостачання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Контроль та облік тепла в будинках

Парамент підтримав у першому читанні законопроєкт №14067, який передбачає розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

Документ спрямований на модернізацію застарілої інфраструктури теплопостачання та обов’язкове впровадження індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до централізованих мереж.

Законопроєкт розроблено в межах реалізації Плану Ukraine Facility та виконання євроінтеграційних зобов’язань України щодо адаптації законодавства до стандартів Європейського Союзу.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є створення сприятливих умов для модернізації, розвитку та стабільної роботи систем централізованого теплопостачання в Україні. Зокрема, документ передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях, підключених до централізованих тепломереж, що дасть змогу регулювати споживання тепла та забезпечити його точний облік.

Окрему увагу в законопроєкті приділено уточненню конкурентних правил для теплогенеруючих компаній, які виробляють теплову енергію на різних джерелах.

Чому виникла потреба в ухваленні закону

Законопроєкт розробило Міністерство розвитку громад та територій України з власної ініціативи у межах удосконалення законодавства у сфері теплопостачання. Його підготовка зумовлена необхідністю стимулювати впровадження індивідуальних теплових пунктів, запровадити прозорі механізми фінансування та реалізації інвестиційних програм, а також оновити підходи до конкуренції на ринку теплопостачання.

Прийняття документа дозволить офіційно визнати централізоване теплопостачання сферою державного інтересу та закласти основу для комплексного оновлення теплових систем як у громадах, так і на загальнодержавному рівні.

Законопроєкт також створює умови для енергозбереження, модернізації та реконструкції тепломереж, заохочує органи місцевого самоврядування до впровадження механізмів підтримки таких проєктів і сприятиме залученню інвестицій у галузь.

Очікується, що реалізація положень закону забезпечить споживачам безперебійне теплопостачання та постачання гарячої води, покращить якість послуг, зменшить витрати підприємств на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії, а також стимулюватиме зниження енергоспоживання та впровадження енергоефективних технологій.

Проєкт акта не потребує фінансування з державного та/або місцевих бюджетів.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

В свою чергу міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала російських ударів.