Рада поддержала закон об индивидуальных тепловых пунктах в домах

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады.

Контроль и учет тепла в домах

Парамент поддержал в первом чтении законопроект №14067, предусматривающий развитие эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения.

Документ направлен на модернизацию устаревшей инфраструктуры теплоснабжения и обязательное внедрение индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к централизованным сетям.

Законопроект разработан в рамках реализации Плана Ukraine Facility и выполнения евроинтеграционных обязательств Украины по адаптации законодательства к стандартам Европейского Союза.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является создание благоприятных условий для модернизации, развития и стабильной работы систем централизованного теплоснабжения в Украине. В частности, документ предусматривает обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в зданиях, подключенных к централизованным теплосетям, что позволит регулировать потребление тепла и обеспечить его точный учет.

Отдельное внимание в законопроекте уделено уточнению конкурентных правил для теплогенерирующих компаний, производящих тепловую энергию на разных источниках.

Почему возникла потребность в принятии закона

Законопроект разработало Министерство развития общин и территорий Украины по собственной инициативе в рамках усовершенствования законодательства в сфере теплоснабжения. Его подготовка обусловлена необходимостью стимулирования внедрения индивидуальных тепловых пунктов, внедрения прозрачных механизмов финансирования и реализации инвестиционных программ, а также обновления подходов к конкуренции на рынке теплоснабжения.

Принятие документа позволит официально признать централизованное теплоснабжение сферой государственного интереса и заложить основу комплексного обновления тепловых систем как в общинах, так и на общегосударственном уровне.

Законопроект также создает условия для энергосбережения, модернизации и реконструкции теплосетей, поощряет органы местного самоуправления к внедрению механизмов поддержки таких проектов и будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль.

Ожидается, что реализация положений закона обеспечит потребителям бесперебойное теплоснабжение и поставку горячей воды, улучшит качество услуг, уменьшит расходы предприятий на производство, транспортировку и снабжение тепловой энергией, а также будет стимулировать снижение энергопотребления и внедрение энергоэффективных технологий.

Проект акта не нуждается в финансировании из государственного и/или местных бюджетов.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

В свою очередь, министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не испытала российские удары.