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Рада приняла закон об обязательной установке тепловых пунктов в домах: основные положения
Сегодня, 15 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения", направленный на модернизацию устаревшей инфраструктуры теплоснабжения.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает портал Верховной Рады Украины.
Как отмечается в пояснительной записке, документ предусматривает внедрение обязательной установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в зданиях, подключенных к системам централизованного теплоснабжения. Обязанности по обслуживанию этих пунктов возлагаются на теплотранспортирующие компании.
Основными положениями закона являются:
- закрепление поддержки централизованного теплоснабжения как сферы государственного интереса;
- стимулирование использования возобновляемых источников энергии и когенерационных установок;
- развитие инвестиционных программ в сфере теплоснабжения;
- внедрение механизмов обязательной установки ИТП в зданиях;
- определение ответственности теплотранспортирующих организаций за обслуживание ИТП;
- усовершенствование порядка формирования тарифов на тепловую энергию;
- уточнение конкурентных принципов деятельности в сфере теплоснабжения.
Документ разграничивает полномочия органов исполнительной власти по монтажу, мониторингу и обслуживанию тепловых пунктов. Также определены подходы к формированию тарифов на тепловую энергию и горячую воду, механизмы финансирования модернизации и порядок принятия решений по установке домового оборудования. Реализация закона направлена на уменьшение потерь при производстве и транспортировке тепла.
Напомним, 10 февраля Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения.