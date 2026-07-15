Рада приняла закон об обязательной установке тепловых пунктов в домах: основные положения

Сегодня, 15 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения", направленный на модернизацию устаревшей инфраструктуры теплоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает портал Верховной Рады Украины.

Как отмечается в пояснительной записке, документ предусматривает внедрение обязательной установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в зданиях, подключенных к системам централизованного теплоснабжения. Обязанности по обслуживанию этих пунктов возлагаются на теплотранспортирующие компании.

Основными положениями закона являются:

закрепление поддержки централизованного теплоснабжения как сферы государственного интереса;

стимулирование использования возобновляемых источников энергии и когенерационных установок;

развитие инвестиционных программ в сфере теплоснабжения;

внедрение механизмов обязательной установки ИТП в зданиях;

определение ответственности теплотранспортирующих организаций за обслуживание ИТП;

усовершенствование порядка формирования тарифов на тепловую энергию;

уточнение конкурентных принципов деятельности в сфере теплоснабжения.

Документ разграничивает полномочия органов исполнительной власти по монтажу, мониторингу и обслуживанию тепловых пунктов. Также определены подходы к формированию тарифов на тепловую энергию и горячую воду, механизмы финансирования модернизации и порядок принятия решений по установке домового оборудования. Реализация закона направлена на уменьшение потерь при производстве и транспортировке тепла.

Напомним, 10 февраля Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения.