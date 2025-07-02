RAU Expo 2025: бізнес-подія року, що обʼєднала лідерів та запустила нові можливості

11–12 червня 2025 року в Києві відбулася VIII Міжнародна спеціалізована виставка індустрії ритейлу та девелопменту — RAU Expo 2025. Протягом двох насичених днів подія об’єднала провідних гравців галузі, інвесторів, постачальників, девелоперів, технологічні компанії та експертів.

Четвертий рік повномасштабного вторгнення росії в Україну довів, що споживацька поведінка клієнтів змінюється, а український ритейл – гнучкий та може швидко підлаштовуватися: масштабується, впроваджує інновації, активно використовує штучний інтелект та максимально автоматизує всі бізнес-процеси. Тому Асоціація ритейлерів України основною темою виставки обрала "Бізнес: без меж: бренд, технології, масштабування".

Цьогоріч RAU Expo 2025 вразила масштабом: за два дні виступили 87 експерти, а сам захід відвідали більше 1400 гостей від компаній – лідерів ринку. Серед учасників виставки – 63 експонентів, частина з яких були ще й офіційними партнерами заходу. Також RAU запросила посадовців, щоб разом з бізнесом обговорити та зрозуміти, як має працювати тил та сплачувати податки. Десятки, презентацій, пітчів та панельних дискусій — це не просто цифри, а свідчення живого діалогу всередині галузі.

Головна цінність — практична користь для бізнесу

RAU Expo 2025 стала місцем, де кожен учасник отримав щось важливе:

Компанії презентували рішення, що вже змінюють ринок — від AI-технологій і автоматизації до клієнтського досвіду, логістики й фінансів. Відвідувачі мали змогу протестувати продукти, оцінити сервіси та напряму поспілкуватися з розробниками.

Учасники отримали відповіді на актуальні питання : як діяти в умовах конкуренції з “сірим” бізнесом? Як адаптувати маркетингові підходи? Як ефективно розвиватись у малих населених пунктах? Ці та інші виклики обговорювалися під час панельних дискусій із СЕО лідерів ринку.

Знайомства перетворювались на партнерства. Більшість компаній відзначили — саме жива присутність, неформальне спілкування й обмін контактами дали старт новим проєктам.

RAU Expo — це завжди більше, ніж просто виставка. Це — платформа змін, інновацій та діалогу, де формуються майбутні бізнес-альянси, з’являються нові продукти, і головне — де народжуються ідеї, які дійсно реалізуються.

У час викликів, нестабільності та трансформації ритейл демонструє здатність швидко адаптуватися та зростати. Саме цю силу показала RAU Expo 2025.

🔗 Слідкуйте за оновленнями на rau.ua