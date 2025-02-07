Рекрутинг іноземців: робітникам з Бангладеш не видали візи для роботи на Закарпатті

Меблева фабрика “Ламелла” призупинила набір іноземних працівників після того, як частині громадян Бангладеш відмовили у візах для роботи на Закарпатті. Підприємство намагалося залучити 60 робітників з цієї країни, однак не всі отримали дозвіл на в’їзд.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Зазначається, що меблева фабрика "Ламелла" на Закарпатті стала центром уваги після того, як голова ОВА Мирослав Білецький повідомив про спробу залучити працівників з Бангладеш через нестачу робочої сили.

Фабрика викупила готель для їхнього проживання, однак частині з них відмовили у візах.

Ярослав Щербан, комерційний директор "Ламелли", рповідомив, що компанія намагалася працевлаштувати іноземців через рекрутингову компанію.

Проте, з 6 працівників Бангладеш лише 3 отримали відмову в візах, а 3 ще не отримали відповіді. Пізніше замовили 25 працівників, але їх візи також не були оформлені вчасно, і питання залишилось невирішеним.

Запрошення іноземних працівників на роботу для "Ламелли" знято з розгляду. Тепер нових співробітників шукатимуть через центр зайнятості, повідомив голова Тячівської РДА Тімур Аверін.

Що відомо про робітників з Бангладеш

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті одна із місцевих фабрик, яка займається виготовленням меблів в Тячівській міській територіальній громаді, веде перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування 160 громадян з Бангладеш.

Зазначається, що на підприємстві працюють 430 осіб, але через розширення виробничих потужностей є потреба в заповненні ще 700 робочих місць. Виробник пропонує зарплату 25 тисяч гривень та повний соціальний пакет.

В Конфедерації роботодавців заявили, що залучення кваліфікованих кадрів важливе для підприємств, але найм працівників без підтвердження їхньої кваліфікації є стратегічно неправильним кроком. Це може привести до низької ефективності та проблем у довгостроковій перспективі.