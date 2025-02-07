Рекрутинг иностранцев: рабочим из Бангладеш не выдали визы для работы в Закарпатье

Мебельная фабрика Ламелла приостановила набор иностранных работников после того, как части граждан Бангладеш отказали в визах для работы в Закарпатье. Предприятие пыталось привлечь 60 рабочих из этой страны, однако не все получили разрешение на въезд.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Отмечается, что мебельная фабрика "Ламелла" в Закарпатье стала центром внимания после того, как глава ОВА Мирослав Билецкий сообщил о попытке привлечь работников из Бангладеш из-за нехватки рабочей силы.

Фабрика выкупила гостиницу для их проживания, однако часть из них отказали в визах.

Ярослав Щербан, коммерческий директор "Ламеллы", сообщил, что компания пыталась трудоустроить иностранцев через рекрутинговую компанию.

Однако из 6 работников Бангладеш только 3 получили отказ в визах, а 3 еще не получили ответа. Позже заказали 25 работников, но их визы также не были оформлены вовремя, и вопрос остался нерешенным.

Приглашение иностранных работников на работу для "Ламеллы" снято с рассмотрения. Теперь новых сотрудников будут искать через центр занятости, сообщил глава Тячевской РГА Тимур Аверин.

Что известно о рабочих из Бангладеш

Ранее сообщалось, что в Закарпатье одна из местных фабрик, которая занимается изготовлением мебели в Тячевском городском территориальном обществе, ведет переговоры с Министерством иностранных дел о трудоустройстве 160 граждан из Бангладеш.

Отмечается, что на предприятии работают 430 человек, но из-за расширения производственных мощностей есть потребность в заполнении еще 700 рабочих мест. Производитель предлагает зарплату в 25 тысяч гривен и полный социальный пакет.

В Конфедерации работодателей заявили, что привлечение квалифицированных кадров важно для предприятий, но найм работников без подтверждения их квалификации является стратегически неправильным шагом. Это может привести к низкой эффективности и проблемам в долгосрочной перспективе.