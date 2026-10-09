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Росія атакувала енергетичні та промислові об'єкти Миколаєва: є загиблий

вибух
Ворожі БпЛА атакували інфраструктуру Миколаєва / Depositphotos

Російські війська вдень, 9 жовтня, здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по об'єктах енергетичної та промислової інфраструктури Миколаєва. Унаслідок ворожого удару є загиблий.

Як пише Dilo, про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Сьогодні вдень ворог атакував ударними БпЛА об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури Миколаєва.На жаль, загинув 64-річний чоловік. росія забрала ще одне людське життя", - наголосив він.

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, на місці події працюють профільні служби.

Наразі фахівці обстежують прилеглий житловий сектор, щоб оцінити можливі наслідки атаки, а за потреби до ліквідації руйнувань планують залучити комунальні служби.

Нагадаємо, що 11 вересня у Миколаєві на тлі складної ситуації з безпекою тимчасово зупиняли роботу два міські торговельні центри — City Center та "Південний Буг", на територіях яких якраз і працюють відповідні супермаркети мережі.

Також 8 вересня внаслідок атаки дрона було пошкоджено торговельний центр Metro у Миколаєві. Магазин тимчасово закрили, постраждалих серед працівників та відвідувачів немає.

Автор:
Тетяна Бесараб

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