Россия атаковала энергетические и промышленные объекты Николаева: есть погибший

Российские войска днем, 9 октября, совершили массированную атаку ударными беспилотниками по объектам энергетической и промышленной инфраструктуры Николаева. В результате вражеского удара есть погибший.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава областной военной администрации Георгий Решетилов.

"Сегодня днем враг атаковал ударными БПЛА объекты энергетической и промышленной инфраструктуры Николаева. К сожалению, погиб 64-летний мужчина. Россия унесла еще одну человеческую жизнь", - подчеркнул он.

Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, на месте происшествия работают профильные службы, специалисты обследуют прилегающий жилищный сектор, чтобы оценить возможные последствия атаки, а при необходимости к ликвидации разрушений планируют привлечь коммунальные службы.

Напомним, что 11 сентября в Николаеве на фоне сложной ситуации с безопасностью временно останавливали работу два городских торговых центра - City Center и "Южный Буг", на территориях которых как раз и работают соответствующие супермаркеты сети.

Также 8 сентября в результате атаки дрона был поврежден торговый центр Metro в Николаеве. Магазин временно закрыли, пострадавших среди работников и посетителей нет.