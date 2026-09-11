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Сразу два больших торговых центра внезапно остановили работу в Николаеве: что известно

City Center
В городе прекратил работу City Center

В Николаеве из-за сложной ситуации безопасности временно прекращают работу два популярных торговых центра — City Center и "Південний Буг”.

Как пишет Dilo, об этом информирует Украинский совет торговых центров.

Администрация ТРЦ City Center официально сообщила о закрытии по техническим причинам, пообещав сообщить о возобновлении работы впоследствии.

В то же время украинский бренд одежды VOVK в соцсетях уточнил, что ТРЦ City Center не будет работать как минимум до конца сентября из-за обстрелов и в целом тяжелой ситуации в регионе. Команда бренда добавила, что уже ищет новую локацию для открытия студии.

Аналогичная ситуация сложилась и в ТЦ "Південний Буг", где на входе появилась табличка о том, что центр не работает.

Фото 2 — Сразу два больших торговых центра внезапно остановили работу в Николаеве: что известно

По данным местных СМИ, входы ко всем ключевым арендаторам — супермаркету "Сильпо", магазинам "Фокстрот", Jysk и Sinsay — перекрыты ограждающей лентой.

Напомним, вечером 8 сентября в результате атаки дрона был поврежден торговый центр Metro в Николаеве. Магазин временно закрыли, пострадавших среди работников и посетителей нет.

Автор:
Татьяна Бессараб

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