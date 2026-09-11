Одразу два великі торгові центри раптово зупинили роботу у Миколаєві: що відомо

У Миколаєві через складну безпекову ситуацію тимчасово припиняють роботу два популярні торгові центри — City Center та “Південний Буг”.

Як пише Dilo, про це інформує Українська рада торгових центрів.

Адміністрація ТРЦ City Center офіційно повідомила про закриття з технічних причин, пообіцявши повідомити про відновлення роботи згодом.

Водночас український бренд одягу VOVK у соцмережах уточнив, що ТРЦ City Center не працюватиме щонайменше до кінця вересня через обстріли та загалом важку ситуацію в регіоні. Команда бренду додала, що вже шукає нову локацію для відкриття студії.

Аналогічна ситуація склалася і в ТЦ "Південний Буг", де на вході з'явилася табличка про те, що центр не працює.

За даними місцевих ЗМІ, входи до всіх ключових орендарів — супермаркету "Сільпо", магазинів "Фокстрот", Jysk та Sinsay — наразі перекриті огороджувальною стрічкою.

Нагадаємо, увечері 8 вересня внаслідок атаки дрона було пошкоджено торговельний центр Metro у Миколаєві. Магазин тимчасово закрили, постраждалих серед працівників та відвідувачів немає.