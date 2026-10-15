Росія за шість тижнів звела масштабну базу для реактивних дронів біля кордону з Україною

Росія майже завершила будівництво нового великого майданчика для запуску реактивних ударних безпілотників у Ростовській області, неподалік від кордону з Україною.

Як пише Dilo, про це свідчить аналіз супутникових знімків Planet Labs і Airbus, проведений агентством Reuters.

За даними експертів, ще 31 серпня ділянка площею близько 0,9 квадратного кілометра (що дорівнює приблизно 126 футбольним полям) була порожнім полем, однак за лічені тижні перетворилася на складний інфраструктурний об'єкт.

Масштаб та технічні можливості об'єкта

Засновник приватної розвідувальної компанії DroneSec Майк Моннік зазначив, що майданчик призначений для запуску найновіших російських реактивних дронів "Герань-4" та "Герань-5".

На території вже виявлено вісім пускових платформ, дві з яких обладнані спеціальними рейками. Ці потужності доповнять існуючу мережу з щонайменше 11 стаціонарних пускових майданчиків РФ.

За оцінками розвідки, нова база потенційно дозволяє випускати до 100 і більше реактивних безпілотників протягом 24 годин.

Вона розташована лише за 3,5 км від російської авіабази "Міллерово", що забезпечує майданчику захист у межах "бульбашки" протиповітряної оборони 31-го гвардійського винищувального авіаційного полку. Об'єкт може стати повністю функціональним уже за кілька тижнів.

Нова загроза для України

Зведення бази збігається зі стрімким збільшенням використання Росією реактивних БПЛА, які здатні розвивати швидкість до 600 км/год.

Влітку їхнє застосування зросло приблизно в шість разів. Висока швидкість цих апаратів створює суттєві труднощі для українських дронів-перехоплювачів, змушуючи шукати нові технічні рішення протидії перед зимовим періодом.

Експерти зазначають, що швидке промислове розгортання таких систем демонструє ставку Москви на розширення можливостей глибокого удару.

Окрім прямої загрози Україні, відсутність у багатьох країн НАТО комплексної оборони від подібних масованих атак БПЛА створює для Заходу суттєву стратегічну вразливість.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що збитки від атак Росії на складську інфраструктуру України ще підраховують, але йдеться про десятки мільярдів гривень. Найбільше від атак постраждали Київська та Дніпропетровська області.