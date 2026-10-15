Россия за шесть недель возвела масштабную базу для реактивных дронов у границы с Украиной

Россия почти завершила строительство новой большой площадки для запуска реактивных ударных беспилотников в Ростовской области, недалеко от границы с Украиной.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков Planet Labs и Airbus, проведенный агентством Reuters.

По данным экспертов, еще 31 августа участок площадью около 0,9 квадратного километра (равный примерно 126 футбольным полям) был пустым полем, однако за считанные недели превратился в сложный инфраструктурный объект.

Масштаб и технические возможности объекта

Основатель частной разведывательной компании DroneSec Майк Монник отметил, что площадка предназначена для запуска новейших российских реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5".

На территории уже обнаружено восемь пусковых платформ, две из которых оборудованы специальными рельсами. Эти мощности дополнят существующую сеть из не менее 11 стационарных пусковых площадок РФ.

По оценкам разведки новая база потенциально позволяет выпускать до 100 и более реактивных беспилотников в течение 24 часов.

Она расположена всего в 3,5 км от российской авиабазы "Миллерово", что обеспечивает площадке защиту в пределах "пузырьки" противовоздушной обороны 31-го гвардейского истребительного авиационного полка. Объект может стать полностью функциональным уже через несколько недель.

Новая угроза для Украины

Возведение базы совпадает с стремительным увеличением использования Россией реактивных БПЛА, которые способны развивать скорость до 600 км/ч.

Летом их применение выросло примерно в шесть раз. Высокая скорость этих аппаратов создает существенные трудности для украинских дронов-перехватчиков, заставляя искать новые технические решения противодействия зимнему периоду.

Эксперты отмечают, что скорейшее промышленное развертывание таких систем демонстрирует ставку Москвы на расширение возможностей глубокого удара.

Помимо прямой угрозы Украине отсутствие во многих странах НАТО комплексной обороны от подобных массированных атак БПЛА создает для Запада существенную стратегическую уязвимость.

Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что ущерб от атак России на складскую инфраструктуру Украины еще подсчитывается, но речь идет о десятках миллиардов гривен. Больше всего от атак пострадали Киевская и Днепропетровская области.