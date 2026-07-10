Росія знайшла нового покупця нафти: один з провідних імпортерів отримав першу партію

Індонезія, один з провідних імпортерів нафти у світі, купила “чорне золото” у Росії вперше з моменту укладення угоди між двома країнами у квітні 2026 року. Це свідчить про нарощення клієнтської бази Москви на тлі загострення ситуації навколо Ірану.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За даними митної статистики, 29 червня в порт Балікпапан було доставлено майже 770 тисяч барелів російської нафти на суму близько 75 мільйонів доларів. Портом завантаження вказано Козьміно в Росії, а вантаж перевозив танкер Sierra.

Bloomberg нагадує, що зростання цін через загострення на Близькому Сході зіграло Росії на руку. Постачання до Індонезії стало першим після укладення угоди про поставку до 150 млн барелів, підписаної під час візиту президента Індонезії Прабово Субіанто до Москви.

Раніше Джакарта вже імпортувала російську нафту. Дані відстеження танкерів фіксували нерегулярні поставки цього та минулого року, переважно зі східного узбережжя Росії, звідки постачаються такі сорти, як "Сахалін" та ESPO Blend.

Зауважимо, що Індонезія є одним із провідних імпортерів нафти у світі та зазнала різкого зростання витрат на паливо після того, як конфлікт навколо Ірану порушив судноплавство через Ормузьку протоку. Значні витрати на закупівлю нафти спричинили падіння індонезійської рупії до рекордного мінімуму щодо долара, а підвищення внутрішніх цін на бензин і дизель викликало протести проти уряду.

Раніше Індонезія домовилася з Росією про постачання 150 млн барелів російської нафти за спеціальною ціною.

Нагадаємо, попри намагання обмежити фінансування російської військової машини, у червні 2026 року обсяги морського експорту сирої нафти з РФ зросли до найвищого рівня з початку року. Середній показник постачань за чотири тижні сягнув 3,89 млн барелів на добу.