Россия нашла нового покупателя нефти: один из ведущих импортеров получил первую партию

Индонезия, один из ведущих импортеров нефти в мире, купила "черное золото" у России впервые с момента заключения соглашения между двумя странами в апреле 2026 года. Это говорит о наращивании клиентской базы Москвы на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По данным таможенной статистики, 29 июня в порт Баликпапан было доставлено около 770 тысяч баррелей российской нефти на сумму около 75 миллионов долларов. Портом загрузки указан Козьмино в России, а груз перевозил танкер Sierra.

Bloomberg напоминает, что рост цен из-за обострения на Ближнем Востоке сыграл России на руку. Снабжение в Индонезию стало первым после заключения соглашения о поставке до 150 млн баррелей, подписанного во время визита президента Индонезии Прабово Субианто в Москву.

Ранее Джакарта уже импортировала российскую нефть. Данные отслеживания танкеров фиксировали нерегулярные поставки в этом и в прошлом году, преимущественно с восточного побережья России, откуда поставляются такие сорта, как "Сахалин" и ESPO Blend.

Заметим, что Индонезия является одним из ведущих импортеров нефти в мире и подверглась резкому росту расходов на топливо после того, как конфликт вокруг Ирана нарушил судоходство из-за Ормузского пролива. Значительные расходы на закупку нефти повлекли за собой падение индонезийской рупии до рекордного минимума по отношению к доллару, а повышение внутренних цен на бензин и дизель вызвало протесты против правительства.

Ранее Индонезия договорилась с Россией о поставках 150 млн баррелей российской нефти по специальной цене.

Напомним, несмотря на попытки ограничить финансирование российской военной машины, в июне 2026 года объемы морского экспорта сырой нефти из РФ возросли до самого высокого уровня с начала года. Средний показатель поставок за четыре недели достиг 3,89 млн баррелей в сутки.