Индонезия рассматривает покупку российской нефти из-за роста цен

Индонезия планирует покупать российскую нефть / Depositphotos

По состоянию на март 2026 года, Индонезия рассматривает возможность закупки российской нефти для обеспечения собственных внутренних потребностей из-за роста мировых цен и ограниченных поставок из Саудовской Аравии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Министр энергетики Бахлил Лахадалия отметил, что это решение стало возможным после 30-дневного разрешения США на покупку оставшихся в море санкционной российской нефти и нефтепродуктов.

"Каждая страна - это возможность. Сейчас для нас важно обеспечить поставки", - подчеркнул Лахадалия.

Импорт сырой нефти в Индонезию из Саудовской Аравии в марте упал до 23 000 баррелей в день по сравнению со 104 000 баррелями в день в феврале, свидетельствуют данные Kpler. Один из крупнейших танкеров Pertamina Pride, принадлежащий государственной компании Pertamina, с 28 февраля находится в Персидском заливе из 2 млн. баррелей саудовской нефти.

Индонезия также рассматривает сотрудничество с Брунеем по диверсификации источников поставок. Министр финансов страны сообщил, что в случае сохранения высоких мировых цен на нефть, правительство готовит сокращение бюджета некоторых программ.

Добавим, по прогнозам, в мартедоходы России от нефти и газа упадут на 52% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года – до 520 млрд рублей ($6,4 млрд). Основными причинами называют более слабые цены на нефть и укрепление рубля.

Автор:
Татьяна Гойденко