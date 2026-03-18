Мировые цены на нефть упали на фоне возобновления экспорта из Ирака

нефть
Ирак возобновляет поставки через порт Джейхан / Depositphotos

Мировые цены на нефть снизились после резкого роста накануне на фоне новостей о возможном возобновлении экспорта из Ирака через порт Джейхан, что может увеличить предложение на рынке.

Мировые цены на нефть упали

После роста более чем на 3% в преддверии мировых цен на нефть в среду перешли к снижению. Фьючерсы на Brent подешевели на 2,26 доллара (2,19%) - до 101,16 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate потеряла 2,99 доллара (3,11%) и опустилась до 93,22 доллара. Давление на рынок вызвали новости о возможном возобновлении экспорта иракской нефти через порт Джейхан. Министр нефти Ирака Хаян Абдель-Гани заявил, что объемы транспортировки составят не менее 100 тысяч баррелей в сутки.

Аналитики отмечают, что даже ограниченное увеличение предложения частично успокоило рынок и привело к коррекции цен, хотя общий уровень около 100 долларов за баррель сохраняется.

О геополитике и нефти

В то же время геополитическое напряжение продолжает определять динамику нефтяного рынка. Из-за конфликта в регионе Ормузского пролива, по которому транспортируется около 20% мировой нефти, добыча на южных месторождениях Ирака сократилась на 70% - до 1,3 млн баррелей в сутки.

Ситуацию обостряют события вокруг Ирана: Тегеран подтвердил гибель высокопоставленного чиновника Али Лариджани в результате израильского удара, тогда как новое руководство страны отказывается от деэскалации. США, в свою очередь, нанесли удары по иранским объектам вблизи пролива, ссылаясь на угрозу судоходству.

Несмотря на это, некоторые эксперты допускают возможность скорейшего завершения конфликта. Дополнительным фактором давления на цены стал рост запасов нефти в США: по данным API, они увеличились на 6,56 млн баррелей, что значительно превысило ожидание рынка.

Влияние на Украину

Добавим,   топливный рынок Украины входит в новую фазу подорожания. Из-за скачка мировых цен на нефть и ажиотаж на рынке автогаза оптовые цены стремительно растут, а сети АЗС уже начали переводить это на стелы. Эксперты предупреждают: дизель может быстро приблизиться к 85 грн/литр.

Автор:
Ольга Опенько