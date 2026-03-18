Світові ціни на нафту впали на тлі відновлення експорту з Іраку

Ірак відновлює постачання через порт Джейхан

Світові ціни на нафту знизилися після різкого зростання напередодні на тлі новин про можливе відновлення експорту з Іраку через порт Джейхан, що може збільшити пропозицію на ринку.

Reuters.

Після зростання більш ніж на 3% напередодні світові ціни на нафту у середу перейшли до зниження. Ф’ючерси на Brent подешевшали на 2,26 долара (2,19%) — до 101,16 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate втратила 2,99 долара (3,11%) і опустилася до 93,22 долара. Тиск на ринок спричинили новини про можливе відновлення експорту іракської нафти через порт Джейхан. Міністр нафти Іраку Хаян Абдель-Гані заявив, що обсяги транспортування сягнуть щонайменше 100 тисяч барелів на добу.

Аналітики зазначають, що навіть обмежене збільшення пропозиції частково заспокоїло ринок і призвело до корекції цін, хоча загальний рівень у близько 100 доларів за барель зберігається.

Про геополітику і нафту

Водночас геополітична напруга продовжує визначати динаміку нафтового ринку. Через конфлікт у регіоні Ормузької протоки, якою транспортується близько 20% світової нафти, видобуток на південних родовищах Іраку скоротився на 70% - до 1,3 млн барелів на добу.

Ситуацію загострюють події навколо Ірану: Тегеран підтвердив загибель високопосадовця Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського удару, тоді як нове керівництво країни відмовляється від деескалації. США, своєю чергою, завдали ударів по іранських об’єктах поблизу протоки, посилаючись на загрозу судноплавству.

Попри це, деякі експерти допускають можливість швидшого завершення конфлікту. Додатковим фактором тиску на ціни стало зростання запасів нафти у США: за даними API, вони збільшилися на 6,56 млн барелів, що значно перевищило очікування ринку.

Вплив на Україну

Додамо, паливний ринок України входить у нову фазу подорожчання. Через стрибок світових цін на нафту та ажіотаж на ринку автогазу гуртові ціни стрімко зростають, а мережі АЗС уже почали перекладати це на стели. Експерти попереджають: дизель може швидко наблизитися до 85 грн за літр.

Автор:
Ольга Опенько