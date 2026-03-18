Індонезія розглядає купівлю російської нафти через зростання цін

Станом на березень 2026 року Індонезія розглядає можливість закупівлі російської нафти для забезпечення власних внутрішніх потреб через зростання світових цін та обмежені поставки з Саудівської Аравії.

Міністр енергетики Бахліл Лахадалія зазначив, що це рішення стало можливим після 30-денного дозволу США на купівлю санкційної російської нафти та нафтопродуктів, які залишилися у морі.

"Кожна країна — це можливість. Зараз для нас важливо забезпечити постачання", — підкреслив Лахадалія.

Імпорт сирої нафти до Індонезії з Саудівської Аравії у березні впав до 23 000 барелів на день порівняно з 104 000 барелів на день у лютому, свідчать дані Kpler. Один із найбільших танкерів Pertamina Pride, що належить державній компанії Pertamina, з 28 лютого перебуває у Перській затоці із 2 млн барелів саудівської нафти.

Індонезія також розглядає співпрацю з Брунеєм для диверсифікації джерел постачання. Міністр фінансів країни повідомив, що у разі збереження високих світових цін на нафту уряд готує скорочення бюджету деяких програм.

Додамо, за прогнозами, у березні доходи Росії від нафти та газу впадуть на 52% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року - до 520 млрд рублів ($6,4 млрд). Основними причинами називають слабші ціни на нафту та зміцнення рубля.