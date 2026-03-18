Індонезія розглядає купівлю російської нафти через зростання цін

Індонезія планує купувати російську нафту / Depositphotos

Станом на березень 2026 року Індонезія розглядає можливість закупівлі російської нафти для забезпечення власних внутрішніх потреб через зростання світових цін та обмежені поставки з Саудівської Аравії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Міністр енергетики Бахліл Лахадалія зазначив, що це рішення стало можливим після 30-денного дозволу США на купівлю санкційної російської нафти та нафтопродуктів, які залишилися у морі.

"Кожна країна — це можливість. Зараз для нас важливо забезпечити постачання", — підкреслив Лахадалія.

Імпорт сирої нафти до Індонезії з Саудівської Аравії у березні впав до 23 000 барелів на день порівняно з 104 000 барелів на день у лютому, свідчать дані Kpler. Один із найбільших танкерів Pertamina Pride, що належить державній компанії Pertamina, з 28 лютого перебуває у Перській затоці із 2 млн барелів саудівської нафти.

Індонезія також розглядає співпрацю з Брунеєм для диверсифікації джерел постачання. Міністр фінансів країни повідомив, що у разі збереження високих світових цін на нафту уряд готує скорочення бюджету деяких програм.

Додамо, за прогнозами, у березні доходи Росії від нафти та газу впадуть на 52% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року - до 520 млрд рублів ($6,4 млрд). Основними причинами називають слабші ціни на нафту та зміцнення рубля.

Автор:
Тетяна Гойденко