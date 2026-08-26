Росіяни почали скуповувати дизельні авто на тлі дефіциту бензину

Дефіцит бензину вплинув на автомобільний ринок Росії: частка дизельних авто серед продажів зросла, а окремі вживані машини почали продавати дорожче.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Продажі дизелів зросли

У липні та першій половині серпня частка дизельних автомобілів у продажах нових машин становила 1,7% проти 1,4% у першому півріччі. Серед вживаних авто показник зріс із 5,9% до 6,3%.

Гендиректор "Автостату" Сергій Целіков пов'язує це зі зміною доступності пального. За його словами, "на заправках знову дефіцит бензину, особливо якісного, а дизпаливо є практично скрізь".

Водночас пропозиція дизельних авто залишається обмеженою. Російські виробники мають мало таких моделей, китайські бренди переважно пропонують дизельні пікапи, а альтернативний імпорт складається здебільшого з дорогих автомобілів.

У салонах офіційних дилерів вже пусто. "На початку літа у продажу залишався Haval H5 - єдиний китайський дизельний позашляховик, були машини навіть 2024 випуску, але за 1,5 місяця всі повністю розкупили", - говорить дилер цієї марки.

Вживані авто та електромобілі

За даними "Автостату", серед дизельних вживаних авто найбільше цього року продавався Renault Duster.

На тлі паливної кризи після атак українських дронів на НПЗ також зріс попит на електромобілі. У липні на первинний облік у Росії поставили 3,65 тис. вживаних електрокарів проти 1,27 тис. роком раніше. Третина продажів припала на Nissan Leaf.

На первинному ринку частка електромобілів і гібридів із можливістю заряджання у липні зросла до 12% — 14,5 тис. автомобілів — проти 8% у травні.

Раніше повідомлялося, що в Росії виник гострий дефіцит бензину АІ-95 — одного з найбільш популярних серед водіїв палива.Станом на 24 серпня він був лише на 22% російських АЗС.