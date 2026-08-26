Россияне начали скупать дизельные авто на фоне дефицита бензина: как изменился рынок

Дефицит бензина повлиял на автомобильный рынок России: доля дизельных авто среди продаж выросла, а отдельные подержанные машины начали продавать подороже.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Продажи дизелей выросли

В июле и первой половине августа доля дизельных автомобилей в продаже новых машин составила 1,7% против 1,4% в первом полугодии. Среди подержанных авто показатель вырос с 5,9% до 6,3%.

Гендиректор "Автостата" Сергей Целиков связывает это с изменением доступности топлива. По его словам, "на заправках снова дефицит бензина, особенно качественного, а дизтопливо практически везде".

В то же время, предложение дизельных авто остается ограниченным. У российских производителей мало таких моделей, китайские бренды преимущественно предлагают дизельные пикапы, а альтернативный импорт состоит в основном из дорогих автомобилей.

В салонах официальных дилеров уже пусто. "В начале лета в продаже оставался Haval H5 – единственный китайский дизельный внедорожник, были машины даже 2024 года выпуска, но за 1,5 месяца все полностью раскупили", – говорит дилер этой марки.

Подержанные автомобили и электромобили

По данным "Автостата", среди дизельных подержанных авто больше всего в этом году продавался Renault Duster.

На фоне топливного кризиса после атак украинских дронов на НПЗ также возрос спрос на электромобили. В июле на первичный учет в России было поставлено 3,65 тыс. подержанных электрокаров по сравнению с 1,27 тыс. годом ранее. Треть продаж пришлась на Nissan Leaf.

На первичном рынке доля электромобилей и гибридов с возможностью подзарядки в июле возросла до 12% - 14,5 тыс. автомобилей - против 8% в мае.

Ранее сообщалось, что в России возник острый дефицит бензина АИ-95 – одного из самых популярных среди водителей топлива. По состоянию на 24 августа он был всего на 22% российских АЗС.