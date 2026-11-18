Російські війська вчергове завдали удару по об’єкту Групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень попри загрозу нових ударів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Нафтогазу".

"Практично щодня ворог б’є по об’єктах видобутку та розподілу газу, від яких залежить тепло в домівках українців цієї зими. Цього тижня під систематичними ударами підрозділи в Полтавській та Дніпропетровській області", - зазначив в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

За його словами, ця атака є продовженням системної кампанії РФ зі знищення української нафтогазової інфраструктури.

Наразі фахівці на місцях встановлюють масштаби пошкоджень і наслідки чергового обстрілу. Проведення робіт суттєво ускладнює висока загроза повторних російських ударів.

Нагадаємо, 14 листопада російські війська атакували дронами один з об’єктів групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

Також, 11 листопада росіяни вдарили реактивними дронами по об’єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Тоді також виникла масштабна пожежа та було пошкоджено технологічне обладнання.