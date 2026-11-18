Российские войска в очередной раз нанесли удар по объекту Группы "Нафтогаз" в Полтавской области. Специалисты оценивают масштабы повреждений, несмотря на угрозу новых ударов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

"Практически каждый день враг бьет по объектам добычи и распределения газа, от которых зависит тепло в домах украинцев этой зимой. На этой неделе под систематическими ударами подразделения в Полтавской и Днепропетровской области", - отметил и.о. о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

По его словам, эта атака является продолжением системной кампании РФ по уничтожению украинской нефтегазовой инфраструктуры.

Специалисты на местах устанавливают масштабы повреждений и последствия очередного обстрела. Проведение работ существенно усложняет высокая угроза повторных российских ударов.

Напомним, 14 ноября российские войска атаковали дронами один из объектов группы "Нефтегаз" в Полтавской области. В результате удара возник масштабный пожар.

Также 11 ноября российские войска ударили реактивными дронами по объекту "Нефтегаза" на Днепропетровщине. Тогда также возник масштабный пожар и повреждено технологическое оборудование.