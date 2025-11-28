Запланована подія 2

Sales Forum'2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці

Sales Forum’2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці
Sales Forum’2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці

У Києві відбувся Sales Forum’2025 "Код на прибуток. Продажі нового мислення" –  подія, що зібрала 300 власників бізнесів, CEO, комерційних директорів та керівників Sales, Marketing, Analytics і експортних напрямів. Організатором виступила KA Group, яка вже понад 13 років формує професійну спільноту лідерів, яким стратегічно допомагає зростати попри виклики і невизначеність.

"Ми тут, щоб говорити про головне – як побудувати систему продажів, що зростає швидше, ніж виснажується команда. Сьогодні ми шукаємо код прибутку: поведінкові зміни, архітектуру каналів, експортний потенціал та мислення системи", – наголосила у вітальному слові засновниця KA Group Альона Жупікова.

Фото 2 — Sales Forum’2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці

Поведінкова економіка: чому клієнт більше не раціональний покупець

Аналітичний виступ Андрія Длігача (Advanter Group) показав, що рішення клієнтів формуються значною мірою несвідомими упередженнями. Українська культура залишається патерналістською, і це диктує нові правила комунікації, сервісу та архітектури продажів.

Він підкреслив, що понад 70% рішень українських споживачів ухвалюються несвідомо, через швидкі ментальні моделі, а не через раціональний аналіз. Саме тому бренди, які працюють "по логіці", програють тим, хто працює з поведінковими тригерами, емоціями та довірою.

Фото 3 — Sales Forum’2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці

Хто насправді продає у компанії

У кейсі-виступі МХП Денис Корабльов, Оксана Борнак та Олександр Паламарчук показали, як фокус не лише на транзакційних відносинах, а на розвитку бізнесу клієнтів дозволяє синхронізувати ролі та прибрати конфлікти, що сповільнюють продажі.

За словами Дениса Корабльова: "Замість відділу продажів в МХП працює команда з розвитку бізнесу клієнтів, яка сфокусована не на обсягах відвантаження продукції, а на ефективності бізнесу партнера: логістика, склад, команда, мотивація, робота торгових представників і продавців, внутрішні процеси. За потреби ми допомагаємо перезбирати ці процеси, налаштовувати цілі, навчання, мотивацію й звітність усе, що реально впливає на результат. Саме цей підхід дає змогу тримати баланс між маркетингом, продажами та категорійним менеджментом і забезпечує керованість комерційної моделі".

Фото 4 — Sales Forum’2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці

Єдина система зростання: коли цифри стають мовою бізнесу

У дискусії взяли участь: Андрій Миронюк (Myroniuk Consulting), Антон Федулов (Sales Label), Олександр Колб (Promodo), Анастасія Герасименко (Kasta SuperApp).

Панель присвячена побудові інтегрованої системи доходу: поєднання Sales, Marketing, Analytics та Customer Success. Говорили про метрики як спільну мову команд, роль CEO у синхронізації процесів і культуру прийняття рішень на основі даних.

Фото 5 — Sales Forum’2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці

Експорт і глобальна конкуренція           

Модератор Дмитро Швець (Start Global) провів дискусію за участю Ірини Зеленіної (Український експортний альянс), Василя Яцишина (Kormotech) і Дмитра Казавчинського (CLIXAR).

Фокус: перехід від Made in Ukraine до Trusted in Ukraine, цифровізація експортних продажів та нові правила роботи з міжнародними покупцями.

Фото 6 — Sales Forum’2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці

Невидимі бар’єри в каналах

Олег Косс (LANKA.CX) показав, де саме зникає конверсія і чому компанії часто не помічають реальних точок втрат. Омніканальність працює лише тоді, коли канали не конкурують між собою, а підтримують один шлях клієнта.

CX і EX збільшують LTV тільки за умови синхронної роботи.

Фото 7 — Sales Forum’2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці

Культура продажів як сила команди

Марина Авдєєва (Арсенал Страхування / Easy Peasy Insurtech) у мотиваційному виступі говорила про важливість амбіцій, сервісу і дисципліни:

"Сила – у дії. Культура продажів – це ясність, швидкість і послідовність".

Фото 8 — Sales Forum’2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці

Цифрова трансформація ПУМБ

Дмитро Поліщук (ПУМБ) поділився досвідом цифрової перебудови роздрібного бізнесу: від Agile-моделі управління до переосмислення ролі фізичних і онлайн-каналів.

Головний акцент: якість продажів і відмова від "зоопарку продуктів".

Фото 9 — Sales Forum’2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці

CRM як операційна система компанії

Спартак Поліщук (Uspacy / RUBICON) розклав три типові пастки CRM та показав, як перетворити її на систему управління зростанням з pipeline health, stage velocity та conversion loops.

CRM має відображати реальний шлях ліда, а не картинку, яку бачить менеджер.

Фото 10 — Sales Forum’2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці

Аудит воронок: де бізнес губить прибуток

Фінальний воркшоп Вадима Марценка (Martsenko Sales) дозволив учасникам побачити власні "зони втрат" у воронках продажів, ті місця, де клієнт нібито "думає", але фактично вже випав із процесу.

Фото 11 — Sales Forum’2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці

Голос учасників

Олександр Дзекан (Factum Aвто): "Сьогодні вперше побачив нашу воронку так, як потрібно. Ми втрачаємо продажі там, де несвідомо перекладаємо відповідальність на клієнта – і форум дуже чітко це підсвітив".

Фото 12 — Sales Forum’2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці

Подія відбулася за підтримки: Генерального партнера МХП, Офіційних партнерів KORMOTECH, Linkos Group

Контакти для медіа KA Group – www.kagroup.ua [email protected]

Фото 13 — Sales Forum’2025: як український бізнес шукає код прибутку у новій економіці