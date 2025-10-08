Стартував прийом заявок на щорічний конкурс журналістських робіт "Співпростір"

Всеукраїнський конкурс на тему відповідального ставлення до тварин "Співпростір" проходитиме цьогоріч втретє і його фокус спрямований на підтримку регіональних медіа. Призовий фонд — 100 тисяч гривень. Ця сума буде розподілена серед усіх переможців. Так, зокрема, гран-прі – 30 тис. грн; І премія – 25 тис. грн; ІІ премія – 20 тис. грн; ІІІ премія – 15 тис. грн; спеціальна відзнака – 10 тис. грн.

Організаторами конкурсу є U-Hearts (ex-Save Pets of Ukraine), що допомагає притулкам і волонтерам ефективно покращувати умови життя тварин. Партнерами події є виробник їжі для котів і собак, компанія Kormotech та ГО Інтерньюз Україна. Умови конкурсу можна переглянути за лінком. Прийом конкурсних заявок до 1 грудня включно у цій реєстраційній формі. Команда "U-Hearts" переконана, "Співпростір" об’єднує суспільство довкола теми, яка потребує ширшого висвітлення — життя тварин у час війни.

"З початку повномасштабного вторгнення ми щодня бачимо, наскільки тісно переплітаються долі людей і їхніх улюбленців: разом вони евакуюються, втрачають дім і шукають новий. Журналістські історії, які з’являться завдяки конкурсу, дозволять побачити масштаб цієї невидимої боротьби та підтримати тих, хто досі рятує і захищає тварин у найскладніших умовах. Цей конкурс дає нам інструмент не лише для фіксації правди, а й для формування гармонійного співсвіту тварин та людей, заснованому на емпатії та повазі. Ми переконані, що голоси, які пролунають у цих матеріалах, допоможуть будувати Україну майбутнього — більш відповідальну, турботливу і сильну" — розповіла Ірина Лозова, керівниця соціальних проєктів U-Hearts.

Під час війни гостро постає питання відповідального ставлення до тварин: від лікування та реабілітації до пошуку нових домівок для безпритульних і тих, що залишилися в притулках. Саме тому Kormotech інтегрує зоозахист у свою бізнес-стратегію як одну з ключових цінностей компанії.

"Гуманність не буває вибірковою. Те, як ми ставимось до тварин сьогодні — дзеркало того, як завтра ми будемо ставитись до людей. Для Kormotech це наріжний принцип: ми не просто годуємо, ми формуємо культуру турботи". — переконана Аліна Смишляк-Борода, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech.

"Цей конкурс для нас — чудова нагода через медійні проєкти відкрити нові історії, сповнені надії, турботи й справжньої людяності. Як і підсвітити сучасні рішення для розв’язання проблем і підтримки тих, хто завжди поруч". — пояснив Дмитро Зінчук, керівник проєктної команди ГО "Інтерньюз-Україна".

До участі приймаються матеріали, опубліковані на шпальтах друкованих медіа чи на офіційних сайтах онлайн-медіа, випущені в теле- та радіоефірі в період з 6 жовтня 2025 року до 1 грудня 2025 року включно. Публікації конкурсних робіт можуть бути продубльовані в офіційних акаунтах медіа в соціальних мережах чи на каналах YouTube, але публікації, зроблені ВИКЛЮЧНО в соціальних мережах, до участі в конкурсі не приймаються.

Нагадаймо, протягом понад двох десятиліть компанія Kormotech системно розвиває культуру турботи про котів та собак — не лише через виробництво якісного харчування, а й завдяки соціальним ініціативам. За цей час реалізовано понад 14 масштабних проєктів, серед яких: щорічна кампанія "Візьми собаку на роботу", школа для ветеринарів Optimeal Expert, безоплатна гаряча лінія та онлайн-платформа ветпідтримки Optimeal Expert 9100, цифрова платформа для адопції Look 4 Paws.

Теми, до дослідження яких ми хочемо заохотити та мотивувати створювати матеріали:

1. Тварини у культурі та суспільстві

Символи незламності: від мемів і мистецьких проєктів до історій тварин-героїв.

Тварини у медіа й соцмережах: від інфлюенсерів до культурних наративів.

2. Людина і тварина у війні

Спільне виживання: як родини з тваринами долають евакуацію та вимушене переселення.

Притулки під обстрілами: волонтерські історії та виклики на прифронтових територіях.

Евакуація тварин: логістика, людська солідарність і дружба.

3. Психологія і терапія

Тварини як партнери у відновленні: їхня роль у підтримці ментального здоров’я, подоланні ПТСР та травм.

Чотирилапі як щоденна терапія: емоційна підтримка в часи колективної травми.

4. Закон і політика

Тварини під захистом закону: прогалини й успіхи українського законодавства.

Дипломатія через тварин: як історії врятованих та евакуйованих формують образ України у світі.

5. Нове життя і глобальні зв’язки

Другий шанс: міжнародні історії адопції та нові домівки для українських котів і собак.

Взаємний вплив: як українські тварини змінюють життя своїх нових господарів у Європі та США.

6. Довкілля і майбутнє