Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,31

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

Стартував прийом заявок на щорічний конкурс журналістських робіт "Співпростір"

Конкурс журналістських робіт "Співпростір"
Конкурс журналістських робіт "Співпростір". Фото надане організаторами

Всеукраїнський конкурс на тему відповідального ставлення до тварин "Співпростір" проходитиме цьогоріч втретє і його фокус спрямований на підтримку регіональних медіа. Призовий фонд — 100 тисяч гривень. Ця сума буде розподілена серед усіх переможців. Так, зокрема, гран-прі – 30 тис. грн; І премія – 25 тис. грн; ІІ премія – 20 тис. грн;  ІІІ премія – 15 тис. грн; спеціальна відзнака – 10 тис. грн. 

Організаторами конкурсу є U-Hearts (ex-Save Pets of Ukraine), що допомагає притулкам і волонтерам ефективно покращувати умови життя тварин. Партнерами події є виробник їжі для котів і собак, компанія Kormotech та ГО Інтерньюз Україна. Умови конкурсу можна переглянути за лінком. Прийом конкурсних заявок до 1 грудня включно у цій реєстраційній формі. Команда "U-Hearts" переконана, "Співпростір" об’єднує суспільство довкола теми, яка потребує ширшого висвітлення — життя тварин у час війни.

"З початку повномасштабного вторгнення ми щодня бачимо, наскільки тісно переплітаються долі людей і їхніх улюбленців: разом вони евакуюються, втрачають дім і шукають новий. Журналістські історії, які з’являться завдяки конкурсу, дозволять побачити масштаб цієї невидимої боротьби та підтримати тих, хто досі рятує і захищає тварин у найскладніших умовах. Цей конкурс дає нам інструмент не лише для фіксації правди, а й для формування гармонійного співсвіту тварин та людей, заснованому на емпатії та повазі. Ми переконані, що голоси, які пролунають у цих матеріалах, допоможуть будувати Україну майбутнього — більш відповідальну, турботливу і сильну" — розповіла Ірина Лозова, керівниця соціальних проєктів U-Hearts.

Під час війни гостро постає питання відповідального ставлення до тварин: від лікування та реабілітації до пошуку нових домівок для безпритульних і тих, що залишилися в притулках. Саме тому Kormotech інтегрує зоозахист у свою бізнес-стратегію як одну з ключових цінностей компанії.

"Гуманність не буває вибірковою. Те, як ми ставимось до тварин сьогодні — дзеркало того, як завтра ми будемо ставитись до людей. Для Kormotech це наріжний принцип: ми не просто годуємо, ми формуємо культуру турботи". переконана Аліна Смишляк-Борода, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech.

"Цей конкурс для нас — чудова нагода через медійні проєкти відкрити нові історії, сповнені надії, турботи й справжньої людяності. Як і підсвітити сучасні рішення для розв’язання проблем і підтримки тих, хто завжди поруч". — пояснив Дмитро Зінчук, керівник проєктної команди ГО "Інтерньюз-Україна".

До участі приймаються матеріали, опубліковані на шпальтах друкованих медіа чи на офіційних сайтах онлайн-медіа, випущені в теле- та радіоефірі в період з 6 жовтня 2025 року до 1 грудня 2025 року включно. Публікації конкурсних робіт можуть бути продубльовані в офіційних акаунтах медіа в соціальних мережах чи на каналах YouTube, але публікації, зроблені ВИКЛЮЧНО в соціальних мережах, до участі в конкурсі не приймаються.

Нагадаймо, протягом понад двох десятиліть компанія Kormotech системно розвиває культуру турботи про котів та собак — не лише через виробництво якісного харчування, а й завдяки соціальним ініціативам. За цей час реалізовано понад 14 масштабних проєктів, серед яких: щорічна кампанія "Візьми собаку на роботу", школа для ветеринарів Optimeal Expert, безоплатна гаряча лінія та онлайн-платформа ветпідтримки Optimeal Expert 9100, цифрова платформа для адопції Look 4 Paws.

Теми, до дослідження яких ми хочемо заохотити та мотивувати створювати матеріали: 

1. Тварини у культурі та суспільстві

  • Символи незламності: від мемів і мистецьких проєктів до історій тварин-героїв. 
  • Тварини у медіа й соцмережах: від інфлюенсерів до культурних наративів.

2. Людина і тварина у війні

  • Спільне виживання: як родини з тваринами долають евакуацію та вимушене переселення.
  • Притулки під обстрілами: волонтерські історії та виклики на прифронтових територіях.
  • Евакуація тварин: логістика, людська солідарність і дружба.

3. Психологія і терапія

  • Тварини як партнери у відновленні: їхня роль у підтримці ментального здоров’я, подоланні ПТСР та травм.
  • Чотирилапі як щоденна терапія: емоційна підтримка в часи колективної травми.

4. Закон і політика

  • Тварини під захистом закону: прогалини й успіхи українського законодавства. 
  • Дипломатія через тварин: як історії врятованих та евакуйованих формують образ України у світі.

5. Нове життя і глобальні зв’язки

  • Другий шанс: міжнародні історії адопції та нові домівки для українських котів і собак.
  • Взаємний вплив: як українські тварини змінюють життя своїх нових господарів у Європі та США.

6. Довкілля і майбутнє

  • Екологія війни: руйнування середовищ існування і довгострокові наслідки для природи.
  • Інновації для тварин: стартапи, нові сервіси і зоотехнології, що з’явилися під час війни.