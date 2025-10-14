У Дубаї відбулася презентація трейлера фільму Holiguards Saga – The Portal of Force від продюсерки українського походження Ельвіри Гаврилової-Патерсон

Продюсерка українського походження, засновниця міжнародної компанії Elledgy Media Group Ельвіра Гаврилова-Патерсон продовжує просування науково-фантастичної стрічки Holiguards Saga – The Portal of Force, що претендує стати початком масштабної кінематографічної франшизи.

Цього разу презентація трейлера відбулася у Дубаї і зібрала представників світової кіноіндустрії, бізнесу та ЗМІ.

До цього трейлер уже був представлений на світових кіномайданчиках — у Каннах і Венеції, а попереду на стрічку чекають Португалія, Саудівська Аравія та Україна.

Підтримати команду фільму в Дубаї прибув зірка Голлівуду Ерік Робертс — актор із понад 700 роботами у кіно та на телебаченні, відомий за фільмами Runaway Train, The Dark Knight, The Expendables, Suits та багатьма іншими. Номінант на "Оскар" і "Золотий глобус", Робертс виконує у новій картині одну з центральних ролей, додаючи проєкту міжнародної ваги.

Особливу увагу до стрічки привертає участь Кевіна Спейсі — володаря двох премій "Оскар" і "Золотого глобуса". Для актора ця робота стала одним із повернень на великий екран. Спейсі, який у стрічці відіграє одразу дві ролі і режисера і актора, публічно висловив вдячність продюсерці Ельвірі Гавриловій Патерсон за підтримку та довіру.

Holiguards Saga – The Portal of Force – це науково-фантастичний бойовик, що поєднує видовищність і глибоку філософію. Стрічка розповідає про протистояння двох давніх надприродних орденів — Holiguards і Statiguards, які борються за контроль над енергією, що формує всесвіт. У центрі сюжету — жінка, яка дізнається, що є донькою двох ворогуючих лідерів і може стати ключем до зупинення війни.

Зйомки фільму проходили у Мексиці та частково в Дубаї, а постпродакшн забезпечила Elledgy Media Group.

Бюджет стрічки становить близько 10 мільйонів доларів, а серед акторського складу — Кевін Спейсі, Ерік Робертс, Дольф Лундгрен, Тайріс Гібсон, Бріана Гілдебранд та інші.

Раніше, у Венеції, Ельвіра Гаврилова-Патерсон провела закриту презентацію трейлера у легендарному Belmond Hotel Cipriani. Подію відвідали представники європейського шоу-бізнесу, серед них Леді Вікторія Херві та Лінда Мессерклінґер.

Прем’єра фільму запланована на кінець 2025 року — спочатку в Португалії, далі в Саудівській Аравії, після чого очікується український показ.

Фільм Holiguards Saga – The Portal of Force стане першою частиною майбутньої трилогії. Elledgy Media Group уже працює над двома наступними продовженнями саги, а також над низкою міжнародних кінопроєктів і благодійних ініціатив.