У Києві відбулася прем’єра симфонічної поеми "Насіння соняшника" італійського композитора Чезаре К’як’яретта

30 серпня 2025 року у Національній філармонії України відбулася прем’єра симфонічної поеми "Насіння соняшника" – твору італійського композитора Чезаре К’як’яретта, створеного як глибока музична відповідь на події повномасштабної війни.

У виконанні Національного президентського оркестру під керівництвом Дмитра Логвина та за участю соліста Євгена Жили, поема прозвучала як глибокий символ української сили та відродження.

Після завершення композиції, овації довго не вщухали. Слухачі аплодували стоячи, емоції переповнювали. Адже звуки оркестру то пронизували до сліз, то дарували надію, і ця музика буквально пройшла крізь серця людей, залишивши глибокі відчуття сили та єдності. Особливої емоційності виконанню додало відео, створене художником Миколою Карабіновичем спеціально для цієї симфонічної поеми, яке посилило художній образ і підкреслило її символізм.

Цей твір уже й раніше мав успіх у Кельні та Гельсінкі, а тепер уперше прозвучав у Києві, ставши ще одним голосом міжнародної підтримки України.

Подія відбулась за ініціативи засновника і СЕО корпорації "Біосфера", Почесного Консула Італійської Республіки у місті Дніпро Андрія Здесенка: "Саме культура дає нам можливість переключитися, надихнутися, передати історію, відчути музику, яку створювали генії в найважчі періоди історії. У такі моменти особливо гостро усвідомлюєш: культура — це жива енергія, яка допомагає суспільству зберігати силу духу, відчувати єдність і відкривати нові сенси навіть у найскладніші часи. Саме тому ми й надалі будемо підтримувати культурні ініціативи, створювати простір для діалогу й реалізовувати подібні проєкти".

Цей концерт став продовженням великого культурного проєкту та спільної місії, яку реалізують Андрій Здесенко та народний артист України, диригент Дмитро Логвин.

"Вже багато років ми реалізуємо проєкти, які показують українську та італійську культури на найвищому рівні. І щоразу ми переконуємося: справжнє мистецтво має здатність єднати людей, навіть у найважчі часи. Це наша місія — демонструвати найкращі здобутки культури, створювати простір для взаєморозуміння та підтримки, відкривати нові можливості для творчого партнерства між Україною та Італією" - відзначив Дмитро Логвин.

Це вже третій захід у межах циклу, присвяченого італійській музиці. Розпочався він концертом Маріо Стефано П’єтрадаркі, що відбувся у Дніпрі та Києві. Наступним став симфонічний вечір до 210-річчя Джузеппе Верді у Дніпрі з участю провідних солістів Національної опери України та кавалерів ордену "Зірка Італії". І ось тепер — нова подія, яка знову об’єднала українців та італійців силою музики та спільних цінностей.

Окрім прем’єри "Насіння соняшника", публіка почула твори Левка Колодуба та Каміля Сен-Санса.

Такі міжнародні культурні ініціативи є свідченням того, що навіть у період випробувань Україна залишається відкритою до діалогу, партнерства та творчого обміну. Важливо й те, що Італія підтримує Україну з перших днів війни, і саме культурні проєкти стають ще одним проявом цієї солідарності.

Партнери: Торгово-промислова палата України, корпорація "Біосфера", Charisma Fashion Group, Національна філармонія України.

Ведуча вечора: Марися Горобець

Довідка

Чезаре К’як’яретта – італійський композитор та виконавець. З дуже юного віку він присвятив себе вивченню акордеона, згодом опанував бандонеон. Виступив із понад 1000 концертами у 35 країнах світу — зокрема у США, Німеччині, Південній Кореї, Мексиці; неодноразово грав у філармоніях України. Лауреат провідних національних і міжнародних конкурсів (PIF Castelfidardo, категорія Premio), тричі відзначений Orpheus Award; також має Astor Piazzolla Award.