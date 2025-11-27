У Львові запрацював офіс безкоштовної юридичної допомоги для військових

Громадсько-військовий рух (ГВР) 27 листопада відкрив приймальню екстреної правової допомоги "СОВА" у Львові. Це вже четвертий офіс проєкту в обласних центрах України після Луцька, Полтави та Житомира.

Приймальня надаватиме безкоштовну юридичну підтримку ветеранам, військовослужбовцям та їхнім сім'ям.

"Головна мета проєкту "СОВА", що є одним з напрямків роботи ГВР, – забезпечити правовий захист та інформаційну підтримку військовослужбовцям, ветеранам російсько-української війни, а також їхнім рідним, зокрема сім’ям загиблих та зниклих безвісти", – повідомив координатор ГВР Олексій Івашин.

Ініціатива виникла як відповідь на відсутність єдиного державного інформаційного центру для захисників. У липні цього року запрацювала цілодобова гаряча лінія за номером 557, а відтоді ГВР поступово створює всеукраїнську мережу громадських приймалень.

"Наш рух неодноразово наголошував на проблемі відсутності єдиного державного інформаційного центру, що надавав би повну інформацію щодо видів гарантованої державою підтримки ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин", – заявив Івашин.

Громадсько-військовий рух вважає за необхідне створити систему "єдиного вікна" для учасників бойових дій, ветеранів та родин, щоб дублювання функцій у системі допомоги ветеранам.

"Поки що таку допомогу надають громадські організації. Хоча ця проблематика має вирішуватися на державному рівні. Це був би найкращий приклад прояву поваги та реальної турботи про наших захисників", – зазначив Івашин.

Правозахисник, ветеран та координатор проєкту "СОВА" у Львівській області Олег Ільків наголосив, що Львів є особливим містом для України.

"Тут завжди була потужна спільнота ветеранів, волонтерів, активістів. Відкриття громадської приймальні ГВР у нашому місті – це сигнал кожному захиснику та їхнім родинам на Львівщині: ти – не сам, ви – не одні! Такої допомоги ветерани потребували і чекали давно", – наголошує він.

Фахівці проєкту пропонують широкий спектр послуг. Від консультацій щодо соціальних гарантій до кризового реагування з екстреним виїздом адвоката на місце надзвичайної ситуації.