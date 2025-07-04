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У "Нафтогазі" змінився комерційний директор: що про нього відомо

Сергій Федоренко
Сергія Федоренка призначено комерційним директором Групи Нафтогаз

Сергій Федоренко призначений новим комерційним директором Групи "Нафтогаз". Дмитро Абрамович, який раніше обіймав цю посаду, переходить на позицію радника голови правління НАК "Нафтогаз України".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби компанії.

Що відомо про Федоренка

Раніше він обіймав аналогічну посаду в ПАТ "Укрнафта", де відповідав за купівлю та продаж нафтопродуктів, логістику постачання, трейдинг газу та електроенергії, управління та розвиток мережі АЗС, а також B2B-продажі пального корпоративним клієнтам.

У нафтогазовій галузі Сергій має понад 10 років досвіду. До "Укрнафти" він працював директором з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" (2015–2023), де також був членом правління. Паралельно очолював компанію "Нафтогаз Oil Trading" у 2019–2022 роках.

У 2022–2023 роках служив добровольцем у Збройних силах України.

Нагадаємо, 28 квітня наглядова рада НАК"Нафтогаз України" обрала новим головою правління Сергія Корецького. Кандидатура Корецького отримала одностайну підтримку наглядової ради.

В травні Сергій Корецький почав роботу на посаді голови "Нафтогазу".

Автор:
Тетяна Бесараб