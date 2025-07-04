В "Нафтогазе" сменился коммерческий директор: что о нем известно

Сергей Федоренко назначен новым коммерческим директором Группы "Нафтогаз". Ранее занимавший эту должность Дмитрий Абрамович переходит на позицию советника председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Что известно о Федоренко

Ранее он занимал аналогичную должность в ОАО "Укрнафта", где отвечал за покупку и продажу нефтепродуктов, логистику поставок, трейдинг газа и электроэнергии, управление и развитие сети АЗС, а также B2B-продажи горючего корпоративным клиентам.

В нефтегазовой отрасли Сергей имеет более 10 лет опыта. До "Укрнафты" он работал директором по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" (2015–2023), где также являлся членом правления. Параллельно возглавлял компанию "Нафтогаз Oil Trading" в 2019–2022 годах.

В 2022-2023 годах служил добровольцем в Вооруженных силах Украины.

Напомним, 28 апреля наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" избрал новым председателем правления Сергея Корецкого .

В мае Сергей Корецкий начал работу в должности главы "Нафтогаза".